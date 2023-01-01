Борьба с пластиком. Стартап на Kickstarter разработал ледяные соломинки для напитков

Стартап под названием The Ice Guys собирает средства на интересное решение проблемы, которое борется с пластиковыми соломинками и в то же время сохраняет напитки холодными.

Related video

Хотя они далеко не единственные злодеи в этой истории, пластиковые соломинки являются символом расточительного использования одноразового пластика. Их используют лишь несколько минут, а затем выбрасывают, и впоследствии они проводят следующую тысячу лет на свалке или в океане, где могут нанести вред дикой природе. В последние годы такой одноразовый пластик запретили Европейский Союз и Канада, а такие корпоративные гиганты как Nestlé и McDonald's пообещали вскоре полностью отказаться от него, пишет New Atlas.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал . Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Есть множество альтернативных материалов, в частности нержавеющая сталь, алюминий и силикон, однако их трудно очищать, или они влияют на вкус напитков. А бумажные соломинки быстро размокают и становятся неприятными не только с виду.

Именно здесь и появляются Ice Guys, предложившие настолько простое решение, что никто не додумался до этого раньше – сделать соломинки из льда. Незатейливого названия Ice Straws (Ледяная соломинка) хватает на то, чтобы допить ваш напиток, не оставляя вместе с тем никаких отходов, однако с дополнительным плюсом – они еще и охлаждают его.

Ледяная соломинка – это силиконовая форма, которую можно заполнить водой и заморозить за 30-45 минут, а затем получить из нее готовую к употреблению соломинку.

Они бывают трех разных размеров для разных типов напитков: Classic имеет длину 220 мм с отверстием диаметром 5 мм. Cocktail имеет такую же ширину отверстия, но длиной всего 140 мм, что позволяет пить из более коротких коктейльных бокалов. А Boba – это более толстая версия Classic с отверстием шириной 12 мм, позволяющая глотать пузырьки из пузырькового чая.

[ + – ] Они бывают трех разных размеров для разных типов напитков Фото: Ice Guys

Конечно, мы можем беспокоиться, что сама соломинка слишком быстро растает. Однако Ice Guys успокаивают, ведь можно предварительно заморозить несколько штук, извлечь их из формы и держать в морозильной камере, чтобы в нужное время вынуть их и использовать. Также необязательно их делать именно из воды, ведь можно поэкспериментировать и использовать сок, безалкогольный напиток или что-то другое, что придется по вкусу.

Сейчас Ice Guys ищут финансирование для Ледяной соломки на Kickstarter, где уже собрано в семь раз больше скромной цели в 5 000 долларов США, а до конца кампании осталось больше месяца. Суммы начинаются от 19 долларов за одну форму любого из трех размеров или 39 долларов за тройную упаковку. Если все пойдет по плану, доставка должна начаться в мае 2023, как раз в начале лета в Северном полушарии.

Ранее Фокус писал, что ученые научились делать электронику из необычных грибов. Оказывается, есть вид, который хорошо изолирует ток и может являться подкладкой для чипов.

А также мы рассказывали о том, как в США создали водку из парниковых газов. И это всего один из нескольких новых продуктов, для производства которых используются выбросы CO2.