Боротьба із пластиком. Стартап на Kickstarter розробив льодяні соломинки для напоїв

Пластикові соломинки останнім часом стали символом відходів, а більшість альтернативних варіантів мають свої проблеми. Зараз стартап під назвою The Ice Guys збирає кошти на гостроцікаве рішення, яке бореться з пластиковими соломинками й водночас зберігає ваші напої прохолодними — Льодяна соломинка.

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Хоча вони далеко не єдині лиходії в цій історії, пластикові соломинки є символом марнотратного одноразового пластику. Їх використовують лиш кілька хвилин, а потім викидають, тож згодом вони проводять наступну тисячу років на звалищі або в океані, де можуть завдати шкоди дикій природі. В останні роки такий одноразовий пластик заборонили Європейський Союз і Канада, а такі корпоративні гіганти, як Nestlé і McDonald's, пообіцяли незабаром повністю відмовитися від нього, пише New Atlas.

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Є безліч альтернативних матеріалів, зокрема нержавіюча сталь, алюміній і силікон, однак їх важко очищати, або ж вони впливають на смак напоїв. А паперові соломинки швидко розмокають і стають неприємними не лише на вигляд.

Саме тут і з'являються Ice Guys, які запропонували настільки просте рішення, що ніхто не додумався до цього раніше — зробити соломинки з льоду. Невигадливої назви Ice Straws (Льодяна соломинка) вистачає на те, щоб допити ваш напій, не залишаючи разом з тим жодних відходів, проте з додатковою — вони ще й охолоджують його.

Льодяна соломинка — це силіконова форма, яку можна заповнити водою і заморозити за 30-45 хвилин, а потім отримати з неї готову до вживання соломинку.

Вони бувають трьох різних розмірів для різних типів напоїв: Classic має довжину 220 мм з отвором діаметром 5 мм. Cocktail має таку ж ширину отвору, але довжиною лише 140 мм, що дозволяє пити з коротших коктейльних келихів. А Boba — це товстіша версія Classic з отвором шириною 12 мм, що дозволяє ковтати бульбашки з бульбашкового чаю.

[ + – ] Вони бувають трьох різних розмірів для різних типів напоїв Фото: Ice Guys

Звісно, ми можемо хвилюватися, що сама соломинка швидко закінчиться. Однак Ice Guys заспокоюють, адже можна попередньо заморозити кілька штук, дістати їх з форми й тримати в морозильній камері, щоб в потрібний час вийняти їх та використовувати. Також не обов'язково їх робити саме з води, адже можна поекспериментувати та використати сік, безалкогольний напій або щось інше, що припаде до смаку.

Наразі Ice Guys шукають фінансування для Льодяної соломки на Kickstarter, де вже зібрано в сім разів більше від скромної цілі в 5 000 доларів США, а до кінця кампанії залишилося понад місяць. Суми починаються від 19 доларів за одну форму будь-якого з трьох розмірів або 39 доларів за потрійну упаковку. Якщо все піде за планом, доставка має розпочатися в травні 2023 року, якраз на початку літа в Північній півкулі.

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