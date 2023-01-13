Електронна ложка SpoonTEK зробить їжу смачнішою лише за $29: як це виходить (відео)

Гаджет "обдурить" рецептори людини, і їй здаватиметься, що їжа стала більш солоною або солодкою.

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Американський стартап SpoonTEK один із небагатьох, який довів свою ідею до кінця та вже продає готовий продукт онлайн. Йдеться про диво-ложку, яка, як стверджують творці, робить їжу набагато смачнішою, пише New Atlas.

Особливо ложка SpoonTEK сподобається і буде корисною людям, які дотримуються строгої дієти, яка передбачає мінімальне споживання солоних продуктів або цукру. Та й взагалі низькокалорійні страви рідко мають багатство смаку. Розробники стверджують, що SpoonTEK здатна посилити смак продуктів, що сприймається, нешкідливо впливаючи на смакові рецептори користувача.

[ + – ] За допомогою SpoonTEK можна їсти як тверді, так і рідкі продукти. Фото: Соцмережi

Ось як це працює: власник диво-ложки кладе один палець на електрод ручки SpoonTEK, тоді як їжа в ложці лежить на другому електроді. Коли користувач кладе ложку до рота, він замикає електричний ланцюг. Внаслідок легкої електричної стимуляції смакових рецепторів язика у людини виникає відчуття, що смак їжі значно покращився. За словами розробників, в результаті відбувається легка електрична стимуляція смакових рецепторів мови, що тимчасово покращує смакові відчуття користувача.

[ + – ] Чудо-ложка в упаковці Фото: Соцмережi

За допомогою SpoonTEK можна їсти як тверді, так і рідкі продукти (супи, рагу чи йогурти). Ось тільки в жодному разі не можна мити пристрій у посудомийній машині, тільки ніжне ручне миття. Також не можна класти ложку і в мікрохвильову піч.

[ + – ] Ложка працює за іонно-сенсорною технологією Фото: Соцмережi

Крім того, ложку не можна використовувати людям з кардіостимуляторами або страждаючим від судом, а власникам пірсингу на губах або язиці потрібно його зняти під час їжі.

[ + – ] Ложка SpoonTEK вже доступна на веб-сайті компанії за ціною $29

Розробники електронної ложки запевняють, що у виробі використовуються тільки безпечні матеріали, а сама іонно-сенсорна технологія, що використовується в пристрої, абсолютно надійна і проста у використанні.

[ + – ] SpoonTEK від покупця цієї ложки

І, найголовніше, чекати на вихід продукту, як це буває з іншими стартапами, довго не доведеться. Ложка SpoonTEK вже доступна на веб-сайті компанії за ціною $29 у чорному, сірому або бежевому кольорі.

Раніше Фокус розповів про стартап The Ice Guys, який розробив крижані соломинки для напоїв.