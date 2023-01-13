Дисплей с разрешением 12 тыс. точек на дюйм делает изображение реалистичнее в 4 раза

Человеческому глазу достаточно всего 3 тыс. точек на дюйм для "полного погружения" в виртуальную реальность. Гаджет Raontech в 4 раза круче.

Related video

Южнокорейская компания Raontech представила фантастическую разработку – компактный дисплей с рекордным на сегодня числом пикселей на дюйм – 12 тыс., сообщает ETnews. Микродисплеи, подобные этому, критически важны в сегменте AR- и VR-технологий.

Компания достигла такого показателя за счет использования жидких кристаллов на кремнии (LCoS) и планирует, что ее разработка станет популярной на рынке дополненной реальности, например станет активно использоваться при производстве "умных очков".

[ + – ] Эталонные микродисплеи Raontech Фото: Соцсети

Многие производители микродисплеев сегодня делают ставку на технологию OLED на кремнии (OLEDoS), но в Raontech считают, что именно за ее дисплеями на LCoS будущее, ведь они создали микродисплей с разрешением, которое в четыре раза превышает необходимое для реалистичной картинки перед глазами пользователя.

Raontech утверждает, что уже нашла более двухсот клиентов по всему миру, которые собираются использовать эти корейские микродисплеи в своих разработках в сегменте цифровой медицины, оптической связи и, конечно, в устройствах виртуальной реальности.

[ + – ] Линейка продуктов Raontech Фото: Соцсети

Как заявили Raontech, они уже предоставили для тестирования свой дисплей компании Qualcomm, чтобы она рассмотрела возможность его применения в AR-устройствах на базе чипа Snapdragon AR2.

Ранее Фокус сообщал, что американские военные не получат "боевые" AR-очки за $400 миллионов из-за дискомфорта у солдат.