Дисплей з роздільною здатністю 12 тис. крапок на дюйм робить зображення реалістичнішим у 4 рази

Людському оку достатньо лише 3 тис. крапок на дюйм для "повного занурення" у віртуальну реальність. Гаджет Raontech у 4 рази крутіший.

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Південнокорейська компанія Raontech представила фантастичну розробку – компактний дисплей із рекордним на сьогодні числом пікселів на дюйм – 12 тис., повідомляє ETnews. Мікродисплеї, подібні до цього, критично важливі в сегменті AR- та VR-технологій.

Компанія досягла такого показника за рахунок використання рідких кристалів на кремнії (LCoS) і планує, що її розробка стане популярною на ринку доповненої реальності, наприклад активно використовуватиметься при виробництві "розумних окулярів".

[ + – ] Еталонні мікродисплеї Raontech Фото: Соцмережi

Багато виробників мікродисплеїв сьогодні роблять ставку на технологію OLED на кремнії (OLEDoS), але в Raontech вважають, що саме за її дисплеями на LCoS майбутнє, адже вони створили мікродисплей з роздільною здатністю, яка в чотири рази перевищує необхідне реалістичне зображення перед очима користувача.

Raontech стверджує, що вже знайшла більше двохсот клієнтів у всьому світі, які збираються використовувати ці корейські мікродисплеї у своїх розробках у сегменті цифрової медицини, оптичного зв'язку та, звичайно, у пристроях віртуальної реальності.

[ + – ] Лінійка продуктів Raontech Фото: Соцмережi

Як заявили Raontech, вони вже надали для тестування свій дисплей компанії Qualcomm, щоб вона розглянула можливість застосування в AR-пристроях на базі чіпа Snapdragon AR2.

Раніше Фокус повідомляв, що американські військові не отримають "бойові" AR-окуляри за $400 мільйонів через дискомфорт у солдатів.