Россияне массово берут игровые консоли в аренду: что случилось

В стране на 30% упали продажи новых устройств и на 73% выросли предложения об аренде.

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Россия переживает настоящий бум появления сервисов по сдаче в аренду игровых приставок и лицензионных игр для них на фоне санкций и общей экономической ситуации в стране, пишет издание "Коммерсант". Особенно популярны консоли с уже настроенными аккаунтами для игр, ведь из-за санкций россияне потеряли доступ к фирменным магазинам контента.

Согласно статистике, в прошлом году крупнейший сервис бесплатных объявлений России Avito отметил повышение спроса на аренду приставок на 43%. В то же время предложения о прокате приставок выросло на 73%.

Кроме того, услугами аренды занимаются не частные лица, а крупные фирмы через салоны таких гигантов, как МТС или "Связной", что очень показательно в плане масштабов. В связи с санкциями множество крупных российских ретейлеров стало заниматься продажей подписок и игровых ваучеров для других стран.

Некоторые фирмы, как, например, "Арентер" ввели гибкую политику арендуемых устройств и предлагают не только консоли, но и отдельно игры к ним напрокат. Но самая популярная услуга – аренда и консоли и игр к ней вместе.

Весь этот арендный бум игровых приставок происходит на фоне глобального падения на 30% продаж консолей на российском рынке. Но фирмы-арендодатели стараются сгладить углы и используя популярный в сегодняшней России "новояз" называют упадок игровой индустрии "осознанием россиянами рациональности, экологичности и экономичности аренды вещей".

Ранее Фокус писал, что россияне беднеют и переходят на кнопочные телефоны.