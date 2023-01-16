Росіяни масово беруть ігрові консолі в оренду: що сталося

У країні на 30% впали продажі нових пристроїв і на 73% зросли пропозиції про оренду.

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Росія переживає справжній бум появи сервісів зі здачі в оренду ігрових приставок та ліцензійних ігор для них на тлі санкцій та загальної економічної ситуації в країні, пише видання "Комерсант". Особливо популярними є консолі з уже налаштованими акаунтами для ігор, адже через санкції росіяни втратили доступ до фірмових магазинів контенту.

Згідно зі статистикою, минулого року найбільший сервіс безкоштовних оголошень Росії Avito помітив підвищення попиту на оренду приставок на 43%. Водночас, пропозиції про прокат приставок зросли на 73%.

Крім того, послугами оренди займаються не приватні особи, а великі фірми через салони таких гігантів, як МТС або "Зв'язковий", що є дуже показовим у плані масштабів. У зв'язку з санкціями безліч великих російських ритейлерів почали займатися продажем підписок та ігрових ваучерів для інших країн.

Деякі фірми, як, наприклад, "Арентер" ввели гнучку політику пристроїв, що орендуються, і пропонують не тільки консолі, а й окремо ігри до них напрокат. Але найпопулярніша послуга – оренда консолі та ігор до неї разом.

Весь цей орендний бум ігрових приставок відбувається на тлі глобального падіння на 30% продаж консолей на російському ринку. Але фірми-орендодавці намагаються згладити кути і використовуючи популярний у сьогоднішній Росії "новояз" називають занепад ігрової індустрії "усвідомленням росіянами раціональності, екологічності та економічності оренди речей".

Раніше Фокус писав, що росіяни біднішають і переходять на кнопкові телефони.