Росіяни бідніють та переходять на кнопкові телефони: з'явився бренд Fontel за ціною $11

Продаж простих телефонів зріс на 86%, і мобільні оператори почали випускати власні апарати.

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Російський оператор мобільного зв'язку "Мегафон" заявив про початок випуску кнопкового телефону під брендом Fontel, повідомляє сайт it-world. Ця найпростіша "дзвонилка" явно зроблена на китайських потужностях надійде у продаж у лютому в салони зв'язку оператора за ціною 790 грн. ($11).

У компанії зазначають, що Fontel FP 200 розроблений таким чином, щоб відповідати основним потребам росіян, і апарат зможе замінити собою аналоги закордонних компаній, які залишили російський ринок через санкції після нападу Росії на Україну.

Отже, у чому сьогоднішні "основні потреби" росіян у мобільних пристроях? Судячи з начинки цієї базової моделі потреби середньостатистичного росіянина полягають у наявності у його апарату кольорового дисплея на 1,77 дюйма з роздільною здатністю 160х120 пікселів, обов'язкова підтримка двох СІМ-карт (для дешевших розмов) і можливість встановити SD-карту на 32 Гб котрої користувачі, мабуть, зберігатимуть найкращі хіти Олега Газманова.

У "Мегафон" зазначають, що вже до кінця 2023 року кнопкові апарати під власним брендом будуть приносити компанії понад 50% доходів у сегменті продажу мобільних пристроїв.

Деякі аналітики стверджують, що вибухове зростання продажів кнопкових телефонів у Росії пов'язане з інфляцією та кризою в країні. А за даними російського "Форбс" продаж кнопкових апаратів у 2022 році зріс на 86% внаслідок повальної мобілізації. Мобілізованим заборонено брати із собою смартфони (та й не у всіх вони є), а ось взяти в Україну дешевий телефон значно простіше.

"Мегафон" заявляє, що цього року планується запустити у продаж вісім моделей під брендом Fontel. У лінійці будуть представлені розкладні телефони, а також оснащені додатковим захистом — протиударні та водонепроникні (мабуть, для тих самих мобілізованих). Вартість пристроїв варіюється від 590 до 2990 рублів.

Раніше Фокус писав, чому у всьому світі молодь переходить на "розкладачки" із двохтисячних.