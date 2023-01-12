Россияне беднеют и переходят на кнопочные телефоны: появился бренд Fontel по цене $11

Продажи простых телефонов выросли на 86%, и мобильные операторы начали выпускать собственные аппараты.

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Российский оператор мобильной связи "МегаФон" заявил о начале выпуска кнопочного телефона под брендом Fontel, сообщает сайт it-world. Эта простейшая "звонилка" явно сделанная на китайских мощностях поступит в продажу в феврале в салоны связи оператора по цене 790 р. ($11).

В компании отмечают, что Fontel FP 200 разработан таким образом, чтобы соответствовать основным потребностям россиян и аппарат сможет заменить собой аналоги зарубежных компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций, после нападения России на Украину.

Итак, в чем же сегодняшние "основные потребности" россиян в мобильных устройствах? Судя по начинке этой базовой модели потребности среднестатистического россиянина заключаются в наличии у его аппарата цветного дисплей на 1,77 дюйма с разрешением 160х120 точек, обязательная поддержка двух СИМ-карт (для более дешевых разговоров) и возможность установить SD-карту на 32 Гб, на которой пользователи, видимо, будут хранить лучшие хиты Олега Газманова.

В "МегаФон" отмечают, что уже до конца 2023 года кнопочные аппараты под собственным брендом будут приносить компании более 50% доходов в сегменте продаж мобильных устройств.

Некоторые аналитики утверждают, что взрывной рост продаж кнопочных телефонов в России связан с инфляцией и кризисом в стране. А по данным российского "Форбс" продажа кнопочных аппаратов в 2022 году выросла на 86% за счет повальной мобилизации. Мобилизованным запрещено брать с собой смартфоны (да и не у всех они есть), а вот взять в Украину дешевый телефон куда проще.

"МегаФон" заявляет, что в этом году планируется запустить в продажу восемь моделей под брендом Fontel. В линейке будут представлены раскладные телефоны, а также оснащенные дополнительной защитой – противоударные и водонепроницаемые (видимо, для тех же мобилизованных). Стоимость устройств варьируется от 590 до 2990 р.

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