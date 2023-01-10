iPhone выходного дня: почему молодежь начала переходить на простые телефоны из нулевых

Все больше молодых людей делают выбор в пользу "старых" телефонов, чтобы больше времени проводить в реальном, а не виртуальном мире.

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Кнопочные телефоны-раскладушки, которые были популярны в 2000-х годах, резко стали пользоваться спросом среди молодого поколения. 18-летняя звезда TikTok Сэмми Палаццоло запустила в соцсети новый челлендж, который заключается в добровольном отказе от последних моделей iPhone в пользу примитивных аппаратов, пишет The New York Post.

"Мы больше не берем наши обычные телефоны. Все, что приводит к тому, что мы плохо проводим время, связано с нашим телефоном", – объяснила она.

Палаццоло, которая является студенткой Университета Иллинойса, недавно купила телефон-раскладушку AT&T Cingular Flex — довольно современное обновление для Y2K, с базовыми возможностями фото- и видеосъемки – для использования во время ночных прогулок по студенческому городку с приятелем Рейганом Бедером.

Выбор телефона с более простыми функциями способствовал тому, что Сэмми не тратила время на социальные сети, приложения для знакомств и другие пожиратели времени. Она могла только отправлять текстовые сообщения и делиться забавными фотографиями и видео со своими самыми близкими друзьями.

"Это устраняет случайные пьяные посты, пьяные сообщения, плохие связи, устраняет все плохое, что есть в колледже, и приносит все хорошее, что есть в телефоне, который связывает людей", – объяснил Палаццоло.

По словам девушки, впервые переключиться на телефон-раскладушку она попыталась, когда ей было 16 лет, однако ее родители запаниковали при мысли о том, что не смогут ее отследить. Когда Сэмми стала достаточно взрослой, она вернулась к своей идее, наследуя начало 2000-ых.

[ + – ] Кнопочные телефоны обладают ограниченным функционалом

"Я думаю, что в ту эпоху было весело играть со стилем, играть с модой и просто играть в целом. Я думаю, девушки всегда гуляли, веселились и действительно извлекали максимум из всего", – отметила студентка.

Поступок американки очень быстро нашел отклик у ее аудитории, а хэштег #flipphone набрал более 545,5 миллионов просмотров.

Одна из последовательниц Сэмми, 21-летняя Кейтлин Кунц, рассказала, что мечтала о смартфоне еще в раннем подростковом возрасте. Сейчас же, став взрослой, она почувствовала, что ей нужно сделать шаг назад. В сентябре Кунц вместе со своей лучшей подругой Мэри решила купить одинаковые телефоны-раскладушки.

Теперь она надеется, что побудила других сделать это, утверждая, что заметила улучшения в своем физическом и психическом здоровье: лучший сон, меньше мигреней и сокращение времени, проводимого в смартфоне с 12 до 3 часов в день. Она перестала сравнивать себя с другими и стала в целом лучше себя чувствовать.

Данные многолетних научных исследований связывают рост использования смартфонов и социальных сетей с увеличением психических расстройств, членовредительства и самоубийств среди подростков и молодых людей, особенно среди девочек.

"Я думаю, что на самом деле было лучше жить настоящим, быть с друзьями и просто иметь эти воспоминания, чем проверять свой телефон каждые пять секунд и следить за тем, чтобы вы ничего не пропустили", — сказал Кунц.

Палаццоло согласна с этими словами. С тех пор, как она отказалась от iPhone, жизнь стала лучше:

"Я заметила, что просто больше радуюсь встречам. И действительно, просто обращайте внимание на людей, с которыми сейчас находитесь, и слушайте их. Я могу лучше понимать их, лучше слушать их и действительно укреплять эти отношения".

Напомним, что собой представляет самый дешевый смартфон в мире.