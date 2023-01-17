Приложение "Подія" поможет украинцам за рубежом: как оно работает

И еще несколько важных программ для украинцев для трудоустройства и интеграции в Польше, Чехии и Германии

Related video

Из-за нападения России на Украину более 8 млн наших сограждан были вынуждены покинуть территорию страны в поисках убежища. Министерство по реинтеграции разработало для них специальное приложение "Подія", сообщается на официальной странице Министерства в Facebook.

[ + – ] Приложение "Подія" для украинских беженцев Фото: Соцсети

Благодаря приложению, которое уже доступно для загрузки на смартфоны Android и iOS, украинцы смогут:

Получить психологическую помощь

Получить юридическую помощь

Узнать о полезных кружках для детей в той или иной стране

Принять участие в различных встречах и конференциях

Воспользоваться приложением может любой желающий и не только в качестве пользователя, но и в качестве волонтера предложить свои услуги. Через "Подію" так же можно принимать участие в различных онлайн-мероприятиях из любой точки мира.

Стоит отметить, что "Подія" пока что полноценно предоставляет информацию только для беженцев, которые оказались в Германии. Но очень скоро информация в программе станет актуальной и для других европейских стран и государств, куда выехали украинцы.

Для тех, кто находится в Чехии, будет полезным установить приложение Smart Migration (пока только для Android). Оно поможет в трудоустройстве на новом месте, узнать, как работает местная система здравоохранения, пригодится в вопросах зачисления детей в школу. Здесь собраны все данные, необходимые беженцам в Чехии.

Для тех, кто нашел убежище в Германии, будет полезна программа Ankommen. Ее можно скачать как для Android так и для iOS. Приложение поможет найти всю необходимую информацию по адаптации, о получении статуса беженца, познакомиться с культурой Германии и получить базовые навыки немецкого языка. Очень важный плюс – программа работает без доступа в интернет.

[ + – ] Приложение Ankommen для украинских беженцев в Германии

Ранее Фокус сообщал, что украинские беженцы в Польше могут воспользоваться приложением mObywatel, которое является своеобразным аналогом "Дії" для подтверждения личности.