Додаток "Подія" допоможе українцям за кордоном: як він працює

І ще кілька важливих програм для українців для працевлаштування та інтеграції у Польщі, Чехії та Німеччині

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Через напад Росії на Україну понад 8 млн. наших співгромадян були змушені залишити територію країни в пошуках притулку. Міністерство з реінтеграції розробило для них спеціальний додаток "Подія", повідомляється на офіційній сторінці Міністерства у Facebook.

[ + – ] Додаток "Подія" для українських біженців Фото: Соцмережi

Завдяки додатку, який вже доступний для завантаження на смартфони Android та iOS, українці зможуть:

Отримати психологічну допомогу

Отримати юридичну допомогу

Дізнатися про корисні гуртки для дітей у тій чи іншій країні

Взяти участь у різних зустрічах та конференціях

Скористатися додатком може будь-який охочий і не тільки як користувач, а й як волонтер запропонувати свої послуги. Через "Подію" також можна брати участь у різних онлайн-заходах з будь-якої точки світу.

Варто зазначити, що Подія поки що повноцінно надає інформацію лише для біженців, які опинилися в Німеччині. Але незабаром інформація у програмі стане актуальною і для інших європейських країн та держав, куди виїхали українці.

Для тих, хто перебуває в Чехії, буде корисним встановити програму Smart Migration (поки що тільки для Android). Вона допоможе у працевлаштуванні на новому місці, дізнатися, як працює місцева система охорони здоров'я, стане в нагоді у питаннях зарахування дітей до школи. Тут зібрані всі дані, необхідні біженцям у Чехії.

Для тих, хто знайшов притулок у Німеччині, буде корисною програма Ankommen. Її можна завантажити як для Android так і для iOS. Додаток допоможе знайти всю необхідну інформацію щодо адаптації, про набуття статусу біженця, познайомитися з культурою Німеччини та отримати базові навички німецької мови. Дуже важливий плюс — програма працює без доступу до Інтернету.

[ + – ] Додаток Ankommen для українських біженців у Німеччині

Раніше Фокус повідомляв, що українські біженці в Польщі можуть скористатися програмою mObywatel, яка є своєрідним аналогом "Дії" для підтвердження особистості.