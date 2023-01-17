Додаток "Подія" допоможе українцям за кордоном: як він працює
І ще кілька важливих програм для українців для працевлаштування та інтеграції у Польщі, Чехії та Німеччині
Через напад Росії на Україну понад 8 млн. наших співгромадян були змушені залишити територію країни в пошуках притулку. Міністерство з реінтеграції розробило для них спеціальний додаток "Подія", повідомляється на офіційній сторінці Міністерства у Facebook.
Завдяки додатку, який вже доступний для завантаження на смартфони Android та iOS, українці зможуть:
- Отримати психологічну допомогу
- Отримати юридичну допомогу
- Дізнатися про корисні гуртки для дітей у тій чи іншій країні
- Взяти участь у різних зустрічах та конференціях
- Скористатися додатком може будь-який охочий і не тільки як користувач, а й як волонтер запропонувати свої послуги. Через "Подію" також можна брати участь у різних онлайн-заходах з будь-якої точки світу.
Варто зазначити, що Подія поки що повноцінно надає інформацію лише для біженців, які опинилися в Німеччині. Але незабаром інформація у програмі стане актуальною і для інших європейських країн та держав, куди виїхали українці.
Для тих, хто перебуває в Чехії, буде корисним встановити програму Smart Migration (поки що тільки для Android). Вона допоможе у працевлаштуванні на новому місці, дізнатися, як працює місцева система охорони здоров'я, стане в нагоді у питаннях зарахування дітей до школи. Тут зібрані всі дані, необхідні біженцям у Чехії.
Для тих, хто знайшов притулок у Німеччині, буде корисною програма Ankommen. Її можна завантажити як для Android так і для iOS. Додаток допоможе знайти всю необхідну інформацію щодо адаптації, про набуття статусу біженця, познайомитися з культурою Німеччини та отримати базові навички німецької мови. Дуже важливий плюс — програма працює без доступу до Інтернету.
Раніше Фокус повідомляв, що українські біженці в Польщі можуть скористатися програмою mObywatel, яка є своєрідним аналогом "Дії" для підтвердження особистості.