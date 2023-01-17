В России хотят сделать БПЛА для разведки и исследований: он сможет запускать ракеты

Пока что сделали прототип из фанеры и пенопласта, но обещают испытания уже весной.

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Российские ученые из МГТУ им. Н.Э. Баумана работают над системой, которая поможет запускать исследовательские ракеты для разведки и для изучения состояния атмосферы, пишут "Известия". Прототип БПЛА уже разработан и его испытают весной.

Беспилотник, по обещаниям ученых, сможет стартовать вне полигонов или спецплощадок, что позволит сэкономить средства для запуска. Сам БПЛА запускается катапультой, а уже после запуска активируются двигатели. Доставив ракету на нужную высоту беспилотник возвращается на базу с помощью парашюта.

Аппарат планируется оснастить двумя электрическими моторами в задней части фюзеляжа чтобы их не повредило ракетным факелом. А сам беспилотник спроектирован с учетом аэродинамики с трапециевидным крылом, что послужит для максимальной высоты и скорости подъема. Ракету разместят на внешней подвеске снизу устройства.

[ + – ] Так должен выглядеть российский БПЛА для разведки и исследований Фото: Соцсети

Пока что протип сделан из фанеры и пластика, а сам беспилотник планируется сделать относительно небольшим: размах крыльев 1,7 м, масса – 9 кг, скорость – 25 м/с.

Главная претензия критиков прототипа заключается в малой полезной нагрузке, которую способен нести БПЛА. Он может оснащаться ракетой массой всего в 1,5 кг, с встроенной фотокамерой, например. Но для серьезных исследований этого недостаточно.

А вот способность нести 10-20 кг полезной нагрузки – другое дело. Тогда проект имел бы смысл для научных изысканий, запуска на орбиту малых зондов, а быть может даже для маркетинговых акций.

Ранее Фокус писал, что россияне в спешке готовят средства для борьбы с украинскими БПЛА.