У Росії хочуть зробити БПЛА для розвідки та досліджень: він зможе запускати ракети

Поки що зробили прототип із фанери та пінопласту, але обіцяють випробування вже навесні.

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Російські вчені із МДТУ ім. М. Е. Баумана працюють над системою, яка допоможе запускати дослідницькі ракети для розвідки та вивчення стану атмосфери, пишуть "Известия". Прототип БПЛА вже розроблено і його випробують навесні.

Безпілотник, за обіцянками вчених, зможе стартувати поза полігонами або спецмайданчиками, що дозволить заощадити кошти для запуску. Сам БПЛА запускається катапультою, а після запуску активуються двигуни. Доставивши ракету на потрібну висоту, безпілотник повертається на базу за допомогою парашута.

Апарат планується оснастити двома електричними моторами в задній частині фюзеляжу, щоб їх не пошкодило ракетним факелом. А сам безпілотник спроєктований з урахуванням аеродинаміки з трапецієподібним крилом, що послужить для максимальної висоти та швидкості підйому. Ракету розмістять на зовнішній підвісці знизу пристрою.

[ + – ] Так має виглядати російський БПЛА для розвідки та досліджень Фото: Соцмережi

Поки що протип зроблений із фанери та пластику, а сам безпілотник планується зробити відносно невеликим: розмах крил 1,7 м, маса – 9 кг, швидкість – 25 м/с.

Головна претензія критиків прототипу полягає в малому корисному навантаженні, яке здатне нести БПЛА. Він може оснащуватися ракетою масою всього 1,5 кг, з вбудованою фотокамерою, наприклад. Але для серйозних досліджень цього замало.

А ось здатність нести 10-20 кг корисного навантаження – інша річ. Тоді проєкт мав би сенс для наукових досліджень, запуску на орбіту мінімальних зондів, а можливо навіть для рекламних акцій.

Раніше Фокус писав, що росіяни поспіхом готують кошти для боротьби з українськими БПЛА.