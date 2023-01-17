Украинец разработал робота-конструктора для военных и не только: собрать может каждый

Управлять беспилотником можно с помощью смартфона или радиопульта, установив специальное приложение.

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Выпускник Учебно-научного института информационных технологий Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Алексей Михайличенко разработал универсальный наземный дрон. Подробности сообщаются на сайте учебного заведения.

В качестве дипломной работы магистра Алексей Михайличенко представил прототип модульного гусеничного робота с дистанционным управлением. Украинец предложил использовать технику для военных и гражданских целей, например, для разведки, разминирования территорий, разбора завалов, спасательных операций.

[ + – ] Робот, разработанный Алексеем Михайличенко [ + – ] Робот, разработанный Алексеем Михайличенко

Управлять дроном можно с помощью смартфона, установив мобильное приложение. Для этого необходимо иметь операционную систему Android не ниже 7-й версии, а также настроить подключение через Bluetooth. Еще одно приложение создано для управления с помощью радиоволн. Кроме того, разработчик выложил код ПО в открытый доступ, чтобы другие украинцы могли модифицировать его под свои нужды.

[ + – ] Приложение для управления роботом Алексея Михайличенко

"Мой проект начался с идеи – на рынке в свободном доступе не было бесплатных модульных платформ, которыми мог бы пользоваться каждый пользователь – напечатать дома детали, собрать по инструкции и использовать изобретение в повседневной жизни. Я поставил перед собой задачу создать прототип модели наземного дрона и максимально удешевить его производство", — рассказал выпускник.

[ + – ] Алексей Михайличенко представил робота

Базово платформа оснащена гусеницами, роботизированной рукой, видеокамерами в передней части, датчики движения. Все детали молодой изобретатель сделал модульными, добавил им особые крепления и дополнительные детали. По словам Алексея Михайличенко, все комплектующие можно найти на современном рынке, хотя из-за войны в Украине наблюдается дефицит. При желании пользователи смогут добавить свои детали либо же заменить гусеницы или поставить колеса. К роботу можно подключать разные типы аккумуляторов, если возникнут проблемы с зарядкой.

"Представленная модель в перспективе может иметь серийное производство – эту идею обязательно представляем бизнесу", — заявил ректор "Полтавской политехники" Владимир Онищенко.

Ранее писали, что инженеры из Сумского государственного университета разработали беспилотного робота для ведения огня. Она позволяет закреплять разные виды стрелкового оружия и дистанционно обстреливать противника. Платформу можно установить на квадроцикл и стрелять даже во время движения.