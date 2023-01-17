Українець розробив робота-конструктора для військових і не тільки: зібрати може кожен

Керувати безпілотником можна за допомогою смартфона або радіопульта, встановивши спеціальний додаток.

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Випускник Навчально-наукового інституту інформаційних технологій Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Олексій Михайличенко розробив універсальний наземний дрон. Подробиці повідомляють на сайті навчального закладу.

Як дипломну роботу магістра Олексій Михайличенко представив прототип модульного гусеничного робота з дистанційним управлінням. Українець запропонував використати техніку для військових та цивільних цілей, наприклад, для розвідки, розмінування територій, розбору завалів, рятувальних операцій.

[ + – ] Робот, розроблений Олексієм Михайличенком [ + – ] Робот, розроблений Олексієм Михайличенком

Керувати дроном можна за допомогою смартфона, встановивши мобільний додаток. Для цього необхідно мати операційну систему Android не нижче 7 версії, а також налаштувати підключення через Bluetooth. Ще одна програма створена для управління за допомогою радіохвиль. Крім того, розробник виклав код програмного забезпечення у відкритий доступ, щоб інші українці могли модифікувати його під свої потреби.

[ + – ] Додаток для керування роботом Олексія Михайличенка

"Мій проєкт розпочався з ідеї — на ринку у вільному доступі не було безкоштовних модульних платформ, якими міг би користуватися кожен користувач — надрукувати вдома деталі, зібрати за інструкцією та використовувати винахід у повсякденному житті. Я поставив перед собою завдання створити прототип моделі наземного дрона та максимально здешевити його виробництво", — розповів випускник.

[ + – ] Олексій Михайличенко представив робота

Базово платформа оснащена гусеницями, роботизованою рукою, відеокамерами у передній частині, датчиками руху. Усі деталі молодий винахідник зробив модульними, додав їм особливі кріплення та додаткові деталі. За словами Олексія Михайличенка, усі деталі для комплектування можна знайти на сучасному ринку, хоча через війну в Україні спостерігається дефіцит. За бажання користувачі зможуть додати свої деталі, замінити гусениці або поставити колеса. До робота можна підключати різні типи акумуляторів, якщо виникнуть проблеми із заряджанням.

"Представлена модель у перспективі може мати серійне виробництво — цю ідею обов'язково представляємо бізнесу", — заявив ректор "Полтавської політехніки" Володимир Онищенко.

Раніше писали, що інженери із Сумського державного університету розробили безпілотного робота для ведення вогню. Він дозволяє закріплювати різні види стрілецької зброї та дистанційно обстрілювати супротивника. Платформу можна встановити на квадроцикл і стріляти навіть під час руху.