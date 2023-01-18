Apple представила модели MacBook Pro M2 Pro и Max: чем похвастаются новинки

Ноутбуки имеют почти суточную автономность и повышенную производительность графических чипов.

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Компания Apple представила сегодня свежие версии ноутбуков M2 Pro и M2 Max, сообщается на сайте производителя. Обе модели имеют диагональ дисплеев 14 и 16 дюймов, а так же смогут обеспечить автономность работы до 22 часов.

Значительно повышена производительность лэптопов, обещают в Apple. Так MacBook M2 Pro оснащен 10- или 12-ядерным процессором (на выбор), что дает прирост производительности на 20% больше, чем предыдущая модель M1 Pro. Оперативная память на 32 Гб имеет пропускную способность до 200 Гб/с.

[ + – ] Ноутбуки имеют почти суточную автономность и повышенную производительность графических чипов Фото: Соцсети

Линейки ПК и ноутбуков Apple всегда славились своими графическими возможностями в среде дизайнеров, фотографов и монтажеров. И в этот раз компания особо подчеркивает возможности 19-ти ядерного графического процессора, который, если сравнить его с решениями от Intel, повышает обработку в программах Motion или Adobe Photoshop на 80 % быстрее.

Если говорить о версии M2 Max, то благодаря наличию 38-ядерного графического процессора и 12-ти ядерного чипа обработка фото, видео и графики в Cinema 4D происходит в шесть раз быстрее, а цветокоррекция в DaVinci Resolve в два раза быстрее по сравнению с аналогичными решениями на базе Intel. Объем оперативной памяти здесь может составлять до 96 Гб.

Кроме того, модели M2 Pro и M2 Max теперь имеют рекордную автономность для всех портативных ноутбуков Apple – могут работать до 22-х часов без вдали от розетки.

Из приятных и важных дополнений: самый современный модуль Wi-Fi 6E и усовершенствованный интерфейс HDMI поддерживающий изображение в разрешении 8К.

[ + – ] Новинки оснащены фирменными дисплеями Liquid Retina XDR Фото: Соцсети

Конечно, никуда не делись фирменные дисплеи Liquid Retina XDR, а так же есть веб-камеры с поддержкой Full-HD. Шесть встроенных динамиков обещают обеспечить студийное качество звука.

Новинки уже доступны для заказа онлайн, а в рознице появятся через неделю (24 января). Стоимость M2 Pro стартует с $1999, а M2 Max с $3499.

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