Apple представила моделі MacBook Pro M2 Pro та Max: чим похваляться новинки

Ноутбуки мають майже добову автономність та підвищену продуктивність графічних чипів.

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Компанія Apple представила сьогодні нові версії ноутбуків M2 Pro і M2 Max, повідомляється на сайті виробника. Обидві моделі мають діагональ дисплеїв 14 і 16 дюймів, а також зможуть забезпечити автономність до 22 годин.

Значно підвищено продуктивність лептопів, обіцяють Apple. Так MacBook M2 Pro оснащений 10- чи 12-ядерним процесором (на вибір), що дає приріст продуктивності на 20% більше, ніж попередня модель M1 Pro. Оперативна пам'ять на 32 Гб має пропускну здатність до 200 Гб/с.

[ + – ] Ноутбуки мають майже добову автономність та підвищену продуктивність графічних чипів. Фото: Соцмережi

Лінійки ПК і ноутбуків Apple завжди славилися своїми графічними можливостями серед дизайнерів, фотографів і монтажерів. І цього разу компанія особливо підкреслює можливості 19 ядерного графічного процесора, який, якщо порівняти його з рішеннями від Intel, підвищує обробку в програмах Motion або Adobe Photoshop на 80% швидше.

Якщо говорити про версію M2 Max, то завдяки наявності 38-ядерного графічного процесора і 12-ти ядерного чипа обробка фото, відео та графіки в Cinema 4D відбувається в шість разів швидше, а корекція кольору в DaVinci Resolve вдвічі швидше в порівнянні з аналогічними рішеннями з урахуванням Intel. Об'єм оперативної пам'яті тут може становити до 96 Гб.

Крім того, моделі M2 Pro і M2 Max тепер мають рекордну автономність для всіх портативних ноутбуків Apple — можуть працювати до 22-х години без розетки.

З приємних і важливих доповнень: найсучасніший модуль Wi-Fi 6E і вдосконалений інтерфейс HDMI, що підтримує зображення з роздільною здатністю 8К.

[ + – ] Новинки оснащені фірмовими дисплеями Liquid Retina XDR Фото: Соцмережi

Звичайно, нікуди не поділися фірмові дисплеї Liquid Retina XDR, а також є вебкамери з підтримкою Full-HD. Шість вбудованих динаміків обіцяють забезпечити студійну якість звуку.

Новинки вже доступні для замовлення онлайн, а в роздріб з'являться за тиждень (24 січня). Вартість M2 Pro стартує із $1999, а M2 Max із $3499.

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