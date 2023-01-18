Билл Гейтс назвал самую важную разработку в ИТ: что о ней известно

Метавселенная и технологии Web 3 уступят место искусственному интеллекту, заявил миллиардер.

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Основатель компании Microsoft и бывший ее руководитель Билл Гейтс пообщался с пользователями ресурса Reddit на темы будущего в ИТ, пишет издание Ineterstingengineering. Он заявил, что искусственный интеллект станет основной движущей силой в ИТ-индустрии в ближайшие годы.

Издание отмечает, что эти слова звучат по особенному в контексте двух важных событий: концепция метавселенной, которую много лет продвигает Марк Цукербург совсем сбавила обороты и то, что Microsoft собирается инвестировать еще $10 в компанию OpenAI (разработчика ChatGPT на основе ИИ). Некоторые эксперты считают, что этот "движок" даже ставит под угрозу лидерство Google на рынке поисковиков.

Но Билл Гейтс акцентировал внимание не на бизнес-конкуренции с помощью ИИ, а на его умении генерировать контент и широкой базе образовательных возможностей, которые миллиардер хотел бы использовать в своих благотворительных фондах.

Бывший руководитель Microsoft считает, что с помощью ИИ можно усовершенствовать системы здравоохранения. Например, нейросеть может предоставлять базовые медконсультации в отдаленных регионах или сделать занятия для щкольников более занимательными.

Билл Гейтс абсолютно не согласен с тем, что ИИ может лишить людей работы, потому что без человека, без людских навыков, талантов и всего постоянно обновляющегося массива данных ИИ ничего из себя не представляет.

Ранее Фокус попросил чат-бот GPT написать статью про Евромайдан и вот что из этого вышло.