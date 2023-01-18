Білл Гейтс назвав найважливішу розробку в ІТ: що про неї відомо

Метавсесвіт і технології Web 3 поступляться місцем штучному інтелекту, заявив мільярдер.

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Засновник компанії Microsoft та її колишній керівник Білл Гейтс поспілкувався з користувачами ресурсу Reddit на теми майбутнього в ІТ, пише видання Ineterstingengineering. Він заявив, що штучний інтелект стане основною рушійною силою в ІТ-індустрії найближчими роками.

Видання зазначає, що ці слова звучать особливо в контексті двох важливих подій: концепція метавсесвіту, яку багато років просуває Марк Цукербург зовсім зменшила оберти і те, що Microsoft збирається інвестувати ще $10 в компанію OpenAI (розробника ChatGPT на основі ШІ). Деякі експерти вважають, що цей "движок" навіть ставить під загрозу лідерство Google на ринку пошукових систем.

Але Білл Гейтс акцентував увагу не на бізнес-конкуренції за допомогою ШІ, а на його вмінні генерувати контент та широкій базі освітніх можливостей, які мільярдер хотів би використати у своїх благодійних фондах.

Колишній керівник Microsoft вважає, що за допомогою ШІ можна вдосконалити системи охорони здоров'я. Наприклад, нейромережа може надавати базові медконсультації у віддалених регіонах або зробити заняття для школярів більш цікавими.

Білл Гейтс абсолютно не згоден з тим, що ШІ може позбавити людей роботи, тому що без людини, без людських навичок, талантів і всього масиву даних, що постійно оновлюється, ШІ нічого з себе не являє.

Раніше Фокус попросив чат-бот GPT написати статтю про Євромайдан, і ось що з цього вийшло.