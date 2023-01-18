Блоггеры собрали "самого большого в мире" ездового робота-паука Megahex (фото, видео)

На разработку машины ушло более полутора лет.

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YouTube-блоггеры, ведущие канала Hacksmith Industries, утверждают, что построили крупнейшего в мире управляемого шестиногогого робота под названием Megahex, пишет издание interestingengineering.com.

Блоггеры рассчитывали собрать робота за три месяца, но в итоге провозились с ним полтора года, исправляя недоработки и неполадки, которые то и дело возникали в ходе тестирования. Видео постигла та же участь — его несколько раз переснимали, чтобы наконец продемонстрировать инженерное творение в лучшем виде.

[ + – ] Испытания робота Megahex

Инженеры вдохновились экскаватором под названием "Princess", который мог маневрировать, задействуя ковш. Тогда они решили создать машину на ногах, которая могла бы поднимать разные грузы и перевозить людей. В общем, получился прототип паукообразного робота, на котором можно ездить.

[ + – ] Блоггер с роботом Megahex Фото: Hacksmith Industries

Первый месяц проекта прошел точно по плану. Команда сотрудничала с Princess auto, которая предоставила шесть экскаваторов, послужившие основой для бота, и бюджет. Блоггеры хотели приделать к прямоугольной основе шесть опор, каждая из которых совершала движения и, таким образом, робот мог бы шагать. Однако конструкция оказалась ненадежной и команда сделала шестиугольную основу. Им пришлось долго подгонять "суставы" ног, так чтобы они сгибались под определенными углами, потому что теперь ноги двигались по-разному. На стадии сборки выяснилось, что ноги робота Megahex не той длины, которой нужно. Но блоггеры не опустили рук и довели работу до ума.

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