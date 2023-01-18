Блогери зібрали "найбільшого у світі" їздового робота-павука Megahex (фото, відео)

На розробку машини пішло понад півтора року.

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YouTube-блогери, ведучі каналу Hacksmith Industries, стверджують, що побудували найбільшого у світі керованого шестиногого робота під назвою Megahex, пише видання interestingengineering.com.

Блогери розраховували зібрати робота за три місяці, але зрештою вовтузилися з ним півтора роки, виправляючи недоробки та неполадки, які постійно виникали в процесі тестування. Відео спіткала та сама доля — його кілька разів перезнімали, щоб нарешті продемонструвати інженерний витвір у кращому вигляді.

[ + – ] Випробування робота Megahex

Інженери надихнулися екскаватором під назвою "Princess", який міг маневрувати задіявши ківш. Тоді вони вирішили створити машину на ногах, яка б могла піднімати різні вантажі та перевозити людей. Загалом вийшов прототип павукоподібного робота, на якому можна їздити.

[ + – ] Блогер із роботом Megahex Фото: Hacksmith Industries

Перший місяць проєкту минув точно за планом. Команда співпрацювала з Princess auto, яка надала шість екскаваторів, що слугували основою для бота, та бюджет. Блогери хотіли приробити до прямокутної основи шість опор, кожна з яких здійснювала рухи і, так, робот міг би крокувати. Проте конструкція виявилася ненадійною і команда зробила шестикутну основу. Їм довелося довго підганяти "суглоби" ніг, щоб вони згиналися під певними кутами, тому що тепер ноги рухалися по-різному. На стадії збирання з'ясувалося, що ноги робота Megahex не тієї довжини, якої потрібно. Але блогери не опустили рук і довели роботу до ладу.

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