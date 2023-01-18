Ученые смогли c помощью Wi-Fi видеть людей сквозь стены: для чего это им понадобилось

Исследователи использовали систему DensePose, которая прорисовывает людей согласно маркерам по фотографии.

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Исследователи из Университета Карнеги-Меллона разработали метод, с помощью которого можно засечь объемную человеческую фигуру и даже движение людей за стенами помещений с помощью Wi-Fi роутеров, пишет Vice.

В своей научной работе он утверждают, что использовали систему DensePose, которая прорисовывает людей согласно маркерам по фотографии. DensePose является детищем исследователей ИИ из Facebook. Конечно, без помощи искусственного интеллекта не обошлись и в этом проекте. Ученые внедрили в свой метод нейронную сеть сопоставляющую данные от сигналов Wi-Fi, отправленных и полученных маршрутизаторами, с координатами человека.

Авторы научной работы говорят, что сигналы Wi-Fi отлично подходят в качестве замены привычным RGB-камерам, если необходимо прорисовать или обнаружить людей находящихся за препятствиями. Кроме препятствий их метод помогает и при плохом освещении.

[ + – ] Ученые внедрили нейронную сеть сопоставляющую данные от сигналов Wi-Fi с координатами человека. Фото: Соцсети

Казалось бы, подобное открытие ставит в очередной раз под удар приватность людей. Но авторы исследования утверждают обратное: их разработка должна помочь в внедрении мониторинговых систем для наблюдения за самочувствием пожилых людей или просто для выявления подозрительного поведения на охраняемой территории.

Впрочем, специалисты из Университета Карнеги-Меллона далеко не первые, кто с помощью радиосигналов пытается получить картинку предметов и людей за стенами. Например, в 2013 году ученые из Массачусетского технологического института разработали метод использования сигнала мобильников и базовых станций для той же самой цели.

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