Учені змогли за допомогою Wi-Fi бачити людей крізь стіни: навіщо це їм знадобилося

Дослідники використовували систему DensePose, яка промальовує людей згідно з маркерами з фотографії.

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Дослідники з Університету Карнегі-Меллона розробили метод, за допомогою якого можна засікти об'ємну людську фігуру та навіть рух людей за стінами приміщень за допомогою Wi-Fi роутерів, пише Vice.

У своїй науковій роботі вони стверджують, що використовували систему DensePose, яка промальовує людей згідно з маркерами з фотографії. DensePose є дітищем дослідників ШІ з Facebook. Звісно, без допомоги штучного інтелекту не обійшлися й у цьому проєкті. Вчені впровадили у свій метод нейронну мережу, що зпівставляє дані від сигналів Wi-Fi, відправлених і отриманих маршрутизаторами, з координатами людини.

Автори наукової роботи кажуть, що сигнали Wi-Fi відмінно підходять як заміна звичним RGB-камерам, якщо необхідно промалювати або виявити людей, які перебувають за перешкодами. Крім перешкод, їхній метод допомагає і в разі поганого освітлення.

[ + – ] Учені впровадили нейронну мережу, що зіставляє дані від сигналів Wi-Fi з координатами людини Фото: Соцмережi

Здавалося б, подібне відкриття вчергове ставить під удар приватність людей. Але автори дослідження стверджують протилежне: їхня розробка повинна допомогти у впровадженні моніторингових систем для спостереження за самопочуттям людей похилого віку або просто для виявлення підозрілої поведінки на території, що охороняється.

Утім, фахівці з Університету Карнегі-Меллона далеко не перші, хто за допомогою радіосигналів намагається отримати картинку предметів і людей за стінами. Наприклад, у 2013 році вчені з Масачусетського технологічного інституту розробили метод використання сигналу мобільників і базових станцій для тієї самої мети.

Раніше Фокус розповідав, що хакери навчилися розряджати батареї гаджетів через Wi-Fi і для чого їм це потрібно.