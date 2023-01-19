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Диджитал

Разработана батарея, способная зарядиться за 8 минут и проработать 68 лет

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Фото: Соцсети | За тонкопленочными батареями - будущее, утверждают в The Batteries

Тонкий аккумулятор-долгожитель разработали польские ученые и готовят пилотный проект по его выпуску.

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Похоже, что компания The Batteries из Жешува готова совершить революцию на рынке мобильных аккумуляторов и начать производство тонкопленочной батареи с возможностью зарядиться всего за 8 минут, пишет MakeWay. Компания получила финансирование от ЕС и запатентовала свою технологию вакуумного испарения, усиленного плазмой высокой плотности. Эти процессы обычно не используются в массовом производстве.

Тонкопленочная технология, по которой планируется производить революционные батареи, позволяет наносить материал в кристаллической форме, исключая любые дополнительные химические соединения. Благодаря этому плотность батареи увеличивается почти вдвое, достигая 1200 Втч/л. К тому же, батареи, созданные по этой технологии, обладают большим количество циклов зарядки, достигающим 25 тыс. раз, что в 10-15 раз больше чем в обычном литий-ионном аккумуляторе. Это значит, что если, например, тонкопленочную батарею разряжать и заряжать каждый день, то ресурса ее работы хватит более чем на 68 лет.

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Мацей Кавецки из The Batteries представляет революционную батарею
Фото: Соцсети

Но не стоит забывать и о рекордной скорости заряда, которая составляет всего 8 минут. Кроме того, батареи от проекта The Batteries, по заявлению разработчиков, способны выдерживать большой диапазон температур: от -40⁰C до 170⁰C, т.е. не терять емкость на холоде и не взрываться на жаре. Способность противостоять высоким температурам позволяет производить печать по технологии SMD или использовать инструменты для пайки.

В настоящий момент компания The Batteries собирается построить пилотный завод под Жешувом, где будет собирать свои чудо-батареи. Завод будет иметь мощность более 1 МВт в год, что позволит производить десятки тысяч аккумуляторов.

Ранее Фокус рассказывал о железо-воздушных батареях, которые в 10 раз дешевле литевых и том, что уже строится завод для их производства.