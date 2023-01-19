Розроблено батарею, здатну зарядитися за 8 хвилин і пропрацювати 68 років

Тонкий акумулятор-довгожитель розробили польські вчені та готують пілотний проєкт щодо його випуску.

Related video

Схоже, що компанія The Batteries із Жешува готова здійснити революцію на ринку мобільних акумуляторів та розпочати виробництво тонкоплівкової батареї з можливістю зарядитися лише за 8 хвилин, пише MakeWay. Компанія отримала фінансування від ЄС та запатентувала свою технологію вакуумного випаровування, посиленого плазмою високої густини. Ці процеси зазвичай не використовуються у масовому виробництві.

Тонкоплівкова технологія, за якою планується виробляти революційні батареї, дозволяє наносити матеріал у кристалічній формі, за винятком будь-яких додаткових хімічних сполук. Завдяки цьому щільність батареї збільшується майже вдвічі, досягаючи 1200 Втч/л. До того ж, батареї, створені за цією технологією, мають велику кількість циклів зарядки, що досягає 25 тис. разів, що в 10-15 разів більше ніж у звичайному літій-іонному акумуляторі. Це означає, що якщо, наприклад, тонкоплівкову батарею розряджати та заряджати щодня, то ресурсу її роботи вистачить більш ніж на 68 років.

[ + – ] Мацей Кавецький із The Batteries представляє революційну батарею Фото: Соцмережi

Але не варто забувати і про рекордну швидкість заряду, яка становить лише 8 хвилин. Крім того, батареї від проєкту The Batteries, за заявою розробників, здатні витримувати великий діапазон температур: від -40C до 170C, тобто не втрачати ємність на холоді та не вибухати на спеці. Здатність протистояти високим температурам дозволяє друкувати за технологією SMD або використовувати інструменти для паяння.

Зараз компанія The Batteries збирається збудувати пілотний завод під Жешувом, де збиратиме свої чудо-батареї. Завод матиме потужність понад 1 МВт на рік, що дозволить виробляти десятки тисяч акумуляторів.

Раніше Фокус розповідав про залізо-повітряні батареї, які в 10 разів дешевші за ливарні і те, що вже будується завод для їх виробництва.