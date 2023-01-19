Запчасти для военной техники можно напечатать на 3D-принтере: как это возможно

Первые образцы напечатанных запчастей уже поступили в Королевские Вооруженные силы Великобритании.

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Компания Babcock заявила, что впервые поставила комплектующие для военных машин британской армии, напечатанные на 3D-принтере, сообщает Defenseadvancement.

Стальные компоненты от Babcock International Group – это первые стальные запчасти такого способа производства, поставленные для Министерства обороны Великобритании.

[ + – ] Гусеничный бронированный складной мост Titan, Великобритания Фото: Соцсети

Пока что Babcock изготовила и установила первые 3D-печатные детали из металла, для боевых машин Троян и Титан. Детали являются частью перископической системы, обеспечивающей армейским экипажам обзорную видимость на поле боя.

[ + – ] Бронированная машина Trojan - универсальное инженерное средство армии Великобритании Фото: Соцсети

Активизирующиеся мировые тенденции в военной области вынуждают компании всего мира ускорить процесс производства запчастей из металла и дают мощный толчок в развитии именно 3D-печати, в которой для производства деталей используется стальной порошок.

[ + – ] Для 3D-печати по металлу используется стальной порошок Фото: Соцсети

Быстрое устаревание военной техники и растущие затраты на ее обеспечение требуют кардинального решения вопроса поставок запчастей. 3D-технология позволит частично решить эту проблему и разместить производственные мощности на любой военной базе в любой точке мира, что значительно упростит логистику и значительно снизит затраты военного бюджета.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились печатать на 3D-принтере ткани для глаз.