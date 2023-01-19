Запчастини для військової техніки можна надрукувати на 3D-принтері: як це можливо

Перші зразки надрукованих запчастин уже надійшли до Королівських Збройних сил Великої Британії.

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Компанія Babcock заявила, що вперше поставила комплектуючі для військових машин британської армії, надруковані на 3D принтері, повідомляє Defenseadvancement.

Сталеві компоненти від Babcock International Group — це перші сталеві запчастини такого способу виробництва, поставлені Міністерству оборони Великої Британії.

[ + – ] Гусеничний броньований складаний міст Titan, Велика Британія Фото: Соцмережi

Поки що Babcock виготовила та встановила перші 3D-друкарські деталі з металу, для бойових машин Троян і Титан. Деталі є частиною перископічної системи, що забезпечує армійським екіпажам оглядову видимість на полі бою.

[ + – ] Броньована машина Trojan – універсальний інженерний засіб армії Великої Британії Фото: Соцмережi

Активізовані світові тенденції у воєнній галузі змушують компанії всього світу прискорити процес виробництва запчастин із металу і дають потужний поштовх у розвитку саме 3D-друку, в якому для деталей використовується сталевий порошок.

[ + – ] Для 3D-друку по металу використовується сталевий порошок Фото: Соцмережi

Швидке старіння військової техніки та підвищені витрати на її забезпечення вимагають кардинального вирішення питання постачання запчастин. 3D-технологія дозволить частково вирішити цю проблему та розмістити виробничі потужності на будь-якій військовій базі у будь-якій точці світу, що значно спростить логістику та значно знизить витрати військового бюджету.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися друкувати на 3D-принтері тканини для очей.