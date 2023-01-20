Россия хвастает беспилотниками БАС-200, которые не может производить

Операторы разбили один из БПЛА во время испытаний и теперь боятся их запускать, сообщают СМИ.

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В России прошли испытания нового беспилотного вертолета БАС-200. Государственная корпорация "Ростех" опубликовала видео в своем Telegram-канале.

На днях БАС-200 совершил первый полноценный полет в городе Нальчик (Кабардино-Балкария) — беспилотник поднялся в воздух, пролетел некоторое расстояние и безопасно приземлился. Согласно заявлению "Ростеха", в конце 2022 года модель получила от Росавиации сертификат типа — государственный документ, необходимый для определения типовой конструкции воздушного судна и подтверждающий соответствие нормам летной годности. БАС-200 предлагают использовать для выполнения разных задач, в том числе доставки груза, проведения воздушной разведки и поисково-спасательных операций.

БАС-200 представляет собой беспилотный летательный аппарат, спроектированный по принципу классического одновинтового вертолета. Он оснащен основным и рулевым винтами, а также роторно-поршневым двигателем с максимальной мощностью 54 лошадиные силы. БАС-200 должен летать в автоматическом режиме, поднимая грузы или различное оборудование для аэрофотосъемки и мониторинга. Разработкой летательного аппарата занимается холдинг "Вертолеты России", его планирует использовать "Почта России".

[ + – ] Беспилотный вертолет БАС-200 с грузом "Почты России" Фото: Ростех

Известные характеристики БПЛА БАС-200

Максимальная взлетная масса: 200 кг

Грузоподъемность: 50 кг

Продолжительность полета: до 4 часов с полной нагрузкой

Дальность полета: 430 км

Максимальная скорость: 160 км/ч

Максимальная высота: 3,5 км

Дальность связи: до 100 км

Емкость топливного бака: 57 л

В декабре российское издание "Известия" со ссылкой на источники писало, что разработчики могут запустить полноценное производство БАС-200 из-за дефицита зарубежных комплектующих, в том числе двигателей. При проектировании "Вертолеты России" использовали детали из восьми различных стран, которые теперь не могут получить из-за санкций. Всего удалось собрать три-четыре экземпляра беспилотника, притом один из них разбили во время испытания на прочность.

Источники добавили: сертификат типа — это символический документ, который не позволяет эксплуатировать вертолет по назначению (доставка грузов). Дело в том, что БАС-200 налетал менее 10 часов из необходимых 200, а сертификационные работы завершены менее чем на 10%.

"Ресурс двигателя ограничен — 100 часов. А чтобы Росавиация зачла 200 часов полета на практике придется налетать вдвое больше. Кроме того, на нем просто боятся летать, потому что не знают все его ограничения", — сообщил источник, осведомленный с процессом сертификации БАС-200.

В августе "Ростех" представил беспилотный вертолет БАС-750 на форуме "Армия-2022". Он летает со скоростью 180 км/ч, могут поднимать груз весом 200 кг и проводить в небе до 6 часов. Разработчики раскрасили БПЛА под камуфляж, однако не упомянули его применение в боевых целях.