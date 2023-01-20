Росія вихваляється безпілотниками БАС-200, які не може виробляти

Оператори розбили один із БПЛА під час випробувань і тепер бояться їх запускати, повідомляють ЗМІ.

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У Росії пройшли випробування нового безпілотного вертольота БАС-200. Державна корпорація " Ростех " опублікувала відео у своєму Telegram-каналі.

Днями БАС-200 здійснив перший повноцінний політ у місті Нальчик (Кабардино-Балкарія) — безпілотник піднявся в повітря, пролетів деяку відстань і безпечно приземлився. Згідно із заявою "Ростеха", наприкінці 2022 року модель отримала від Росавіації сертифікат типу — державний документ, необхідний для визначення типової конструкції повітряного судна, що підтверджує відповідність нормам льотної придатності. БАС-200 пропонують використовувати для виконання різних завдань, зокрема доставлення вантажу, проведення повітряної розвідки та пошуково-рятувальних операцій.

БАС-200 є безпілотним літальним апаратом, спроєктованим за принципом класичного одногвинтового вертольота. Він оснащений основним і кермовим гвинтами, а також роторно-поршневим двигуном з максимальною потужністю 54 кінські сили. БАС-200 повинен літати в автоматичному режимі, піднімаючи вантажі або різне обладнання для аерофотозйомки та моніторингу. Розробкою літального апарату займається холдинг "Вертольоти Росії", його планує використовувати "Пошта Росії".

[ + – ] Безпілотний вертоліт БАС-200 з вантажем "Пошти Росії" Фото: Ростех

Відомі характеристики БПЛА БАС-200

Максимальна злітна вага: 200 кг

Вантажопідйомність: 50 кг

Тривалість польоту: до 4 годин з повним навантаженням

Дальність польоту: 430 км

Максимальна швидкість: 160 км/год

Максимальна висота: 3,5 км

Дальність зв'язку: до 100 км.

Місткість паливного бака: 57 л

У грудні російське видання " Известия " із посиланням на джерела писало, що розробники можуть запустити повноцінне виробництво БАС-200 через дефіцит зарубіжних комплектуючих, зокрема двигунів. Під час проєктування "Вертольоти Росії" використовували деталі із восьми різних країн, які тепер не можуть отримати через санкції. Усього вдалося зібрати три-чотири екземпляри безпілотника, причому один із них розбили під час випробування на міцність.

Джерела додали: сертифікат типу — це символічний документ, який не дає змоги експлуатувати вертоліт за призначенням (доставка вантажів). Річ у тім, що БАС-200 налітав менше ніж 10 годин із необхідних 200, а сертифікаційні роботи завершено менш ніж на 10%.

"Ресурс двигуна обмежений — 100 годин. А щоб Росавіація зарахувала 200 годин польоту, на практиці доведеться налітати вдвічі більше. Крім того, на ньому просто бояться літати, бо не знають усіх його обмежень", — повідомило джерело, обізнане з процесом сертифікації БАС-200.

У серпні "Ростех" презентував безпілотний вертоліт БАС-750 на форумі "Армія-2022". Він літає зі швидкістю 180 км/год, може піднімати вантаж вагою 200 кг і проводити в небі до 6 годин. Розробники розфарбували БПЛА під камуфляж, проте не згадали його застосування у бойових цілях.