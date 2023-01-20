Первый в мире самолет на водороде прошел летные испытания: на что он способен (видео)

Через два года компания ZeroAvia планирует начать регулярные коммерческие рейсы.

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Все, кому посчастливилось быть сегодня в аэропорту Котсуолд в Глостершире (Великобритания), стали свидетелями по-настоящему исторического события: в небо поднялся первый в мире самолет на водороде, сообщает сайт компании. Модернизированный двухмоторный Dornier 228 взмыл ввысь в рамках проекта HyFlyer II, цель которого добиться авиационных перевозок с нулевым выбросом.

Полет продлился 10 мин. и за это время 19-местный Dornier 228 завершил руление, взлет, полный круг и посадку. Как заявляют представители компании, все системы и механизмы работали в штатном режиме.

[ + – ] Испытания Dornier 228 с водородными двигателями прошли успешно Фото: Соцсети

Проект HyFlyer II при поддержке правительства Великобритании и независимых инвесторов – это программа исследований и разработок в сфере экологически чистых перелетов за счет производства водородных двигателей. В тестовой конфигурации самолета баки с водородом и системы выработки энергии размещались внутри кабины. В коммерческой конфигурации будет использоваться внешнее хранилище.

Теперь ZeroAvia собирается усиленно взяться за сертификационную конфигурацию самолета, чтобы уже через 2 года обеспечить коммерческие маршруты с использованием водородных двигателей.

​"Сегодняшний полет — это чрезвычайно захватывающее видение будущего: большой шаг вперед к воздушным путешествиям с нулевым уровнем выбросов", — заявил Государственный секретарь по делам бизнеса Грант Шаппс.

[ + – ] Испытания первого в мире самолета на водороде

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