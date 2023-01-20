Перший у світі літак на водні пройшов льотні випробування: на що він здатен (відео)
За два роки компанія ZeroAvia планує розпочати регулярні комерційні рейси.
Усі, кому пощастило бути сьогодні в аеропорту Котсуолд у Глостерширі (Велика Британія), стали свідками по-справжньому історичної події: у небо піднявся перший у світі літак на водні, повідомляє сайт компанії. Модернізований двомоторний Dornier 228 піднявся вгору в межах проєкту HyFlyer II, мета якого досягти авіаційних перевезень з нульовим викидом.
Політ тривав 10 хв. і за цей час 19-місний Dornier 228 завершив рулювання, зліт, повне коло та посадку. Як заявляють представники компанії, всі системи та механізми працювали у штатному режимі.
Проєкт HyFlyer II за підтримки уряду Великої Британії та незалежних інвесторів — це програма досліджень і розробок у сфері екологічно чистих перельотів за рахунок виробництва водневих двигунів. У тестовій конфігурації літака баки з воднем і системи вироблення енергії розміщувалися усередині кабіни. У комерційній конфігурації використовуватиметься зовнішнє сховище.
Тепер ZeroAvia збирається посилено взятися за сертифікаційну конфігурацію літака, щоб уже за 2 роки забезпечити комерційні маршрути з використанням водневих двигунів.
"Сьогоднішній політ — це надзвичайно захопливе бачення майбутнього: великий крок уперед до повітряних подорожей з нульовим рівнем викидів", — заявив Державний секретар у справах бізнесу Грант Шаппс.
Раніше Фокус писав, що в Китаї пройшов тестування перший у країні надшвидкісний потяг Hyperloop.