iPhone больше не самый быстрый 5G-смартфон: каким моделям он уступил пальму первенства
Флагманскую модель от Apple опередили сразу два аппарата на ОС Android.
Спустя несколько месяцев после своего выхода iPhone 14 Pro Max потерял корону "короля скоростной передачи данных" в операторских сетях 5G, пишет сайт 9to5mac. Сразу после поступления в продажу он вышел на первое место по скоростной загрузке сразу в нескольких исследованиях и обогнал главного конкурента — Samsung Galaxy S22.
Но вот вышел итоговый отчет компании Ookla, которую все знают по сервису Speed Test и оказалось, что флагманский смартфон Apple уступил лидерство конкурентам. Как выясняется, в последнем отчете iPhone 14 Pro Max уступил корону скорости загрузки не одному, а двум устройствам Android.
Теперь "золото" в тесте Ookla получает Galaxy Z Fold4, который в среднем загружал данные со скоростью 147 Мб/с, а выгружал на скорости 14 Мб/с. Среднее соединение между серверами занимало 55 Мс.
На втором месте расположился Google Pixel 7 Pro со средней скоростью загрузки 173 Мб/с и отдачи 15,5 Мб/с. Средняя скорость соединения между серверами – 50 Мс.
"Бронза" по-прежнему у iPhone 14 Pro Max, который смог загрузить данные через интернет на средней скорости 134 Мб/с, отдать на средней скорости 15 Мб/с. А время соединения между двумя точками составила 54 Мс.
Отметим важную деталь: в отчете речь идет только о территории США и результат отображает средние показатели загрузки/передачи данных в сетях 5G операторов T-Mobile, Verizon и AT&T.
Этот тест очень показателен не столько в аспекте технических возможностей аппаратов, каждый из которых показывает скорости доступные всего лишь пять лет назад для домашних тарифов провайдеров, а в том, как быстро ИТ-технологии и новаторский подход в передаче данных завоевывают мир.
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