iPhone больше не самый быстрый 5G-смартфон: каким моделям он уступил пальму первенства

Флагманскую модель от Apple опередили сразу два аппарата на ОС Android.

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Спустя несколько месяцев после своего выхода iPhone 14 Pro Max потерял корону "короля скоростной передачи данных" в операторских сетях 5G, пишет сайт 9to5mac. Сразу после поступления в продажу он вышел на первое место по скоростной загрузке сразу в нескольких исследованиях и обогнал главного конкурента — Samsung Galaxy S22.

Но вот вышел итоговый отчет компании Ookla, которую все знают по сервису Speed Test и оказалось, что флагманский смартфон Apple уступил лидерство конкурентам. Как выясняется, в последнем отчете iPhone 14 Pro Max уступил корону скорости загрузки не одному, а двум устройствам Android.

[ + – ] Итоговый отчет за 2022 год по средней скорости смартфонов в сетях 5G Фото: Соцсети

Теперь "золото" в тесте Ookla получает Galaxy Z Fold4, который в среднем загружал данные со скоростью 147 Мб/с, а выгружал на скорости 14 Мб/с. Среднее соединение между серверами занимало 55 Мс.

На втором месте расположился Google Pixel 7 Pro со средней скоростью загрузки 173 Мб/с и отдачи 15,5 Мб/с. Средняя скорость соединения между серверами – 50 Мс.

"Бронза" по-прежнему у iPhone 14 Pro Max, который смог загрузить данные через интернет на средней скорости 134 Мб/с, отдать на средней скорости 15 Мб/с. А время соединения между двумя точками составила 54 Мс.

Отметим важную деталь: в отчете речь идет только о территории США и результат отображает средние показатели загрузки/передачи данных в сетях 5G операторов T-Mobile, Verizon и AT&T.

Этот тест очень показателен не столько в аспекте технических возможностей аппаратов, каждый из которых показывает скорости доступные всего лишь пять лет назад для домашних тарифов провайдеров, а в том, как быстро ИТ-технологии и новаторский подход в передаче данных завоевывают мир.

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