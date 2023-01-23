iPhone більше не найшвидший 5G-смартфон: яким моделям він поступився пальмою першості
Флагманську модель від Apple випередили одразу два апарати на ОС Android.
Через кілька місяців після свого виходу iPhone 14 Pro Max втратив корону "короля швидкісної передачі" в операторських мережах 5G, пише сайт 9to5mac. Відразу після надходження у продаж він вийшов на перше місце по швидкісному завантаженню відразу в декількох дослідженнях і випередив головного конкурента — Samsung Galaxy S22.
Але вийшов підсумковий звіт компанії Ookla, яку всі знають по сервісу Speed Test і виявилося, що флагманський смартфон Apple поступився лідерством конкурентам. Як з'ясовується, в останньому звіті iPhone 14 Pro Max поступився короною швидкості завантаження не одному, а двом пристроям Android.
Тепер "золото" у тесті Ookla отримує Galaxy Z Fold4, який у середньому завантажував дані зі швидкістю 147 Мб/с, а вивантажував на швидкості 14 Мб/с. Середнє з'єднання між серверами займало 55 Мс.
На другому місці розташувався Google Pixel 7 Pro із середньою швидкістю завантаження 173 Мб/с та віддачі 15,5 Мб/с. Середня швидкість з'єднання між серверами – 50 Мс.
"Бронза", як і раніше, у iPhone 14 Pro Max, який зміг завантажити дані через інтернет на середній швидкості 134 Мб/с, віддати на середній швидкості 15 Мб/с. А час з'єднання між двома точками становила 54 Мс.
Відзначимо важливу деталь: у звіті йдеться лише про територію США і результат відображає середні показники завантаження/передачі даних у мережах 5G операторів T-Mobile, Verizon та AT&T.
Цей тест дуже показовий не так в аспекті технічних можливостей апаратів, кожен з яких показує швидкості доступні лише п'ять років тому для домашніх тарифів провайдерів, а в тому, як швидко ІТ-технології та новаторський підхід у передачі даних завойовують світ.
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