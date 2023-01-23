iPhone більше не найшвидший 5G-смартфон: яким моделям він поступився пальмою першості

Флагманську модель від Apple випередили одразу два апарати на ОС Android.

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Через кілька місяців після свого виходу iPhone 14 Pro Max втратив корону "короля швидкісної передачі" в операторських мережах 5G, пише сайт 9to5mac. Відразу після надходження у продаж він вийшов на перше місце по швидкісному завантаженню відразу в декількох дослідженнях і випередив головного конкурента — Samsung Galaxy S22.

Але вийшов підсумковий звіт компанії Ookla, яку всі знають по сервісу Speed Test і виявилося, що флагманський смартфон Apple поступився лідерством конкурентам. Як з'ясовується, в останньому звіті iPhone 14 Pro Max поступився короною швидкості завантаження не одному, а двом пристроям Android.

[ + – ] Підсумковий звіт за 2022 рік за середньою швидкістю смартфонів у мережах 5G Фото: Соцмережi

Тепер "золото" у тесті Ookla отримує Galaxy Z Fold4, який у середньому завантажував дані зі швидкістю 147 Мб/с, а вивантажував на швидкості 14 Мб/с. Середнє з'єднання між серверами займало 55 Мс.

На другому місці розташувався Google Pixel 7 Pro із середньою швидкістю завантаження 173 Мб/с та віддачі 15,5 Мб/с. Середня швидкість з'єднання між серверами – 50 Мс.

"Бронза", як і раніше, у iPhone 14 Pro Max, який зміг завантажити дані через інтернет на середній швидкості 134 Мб/с, віддати на середній швидкості 15 Мб/с. А час з'єднання між двома точками становила 54 Мс.

Відзначимо важливу деталь: у звіті йдеться лише про територію США і результат відображає середні показники завантаження/передачі даних у мережах 5G операторів T-Mobile, Verizon та AT&T.

Цей тест дуже показовий не так в аспекті технічних можливостей апаратів, кожен з яких показує швидкості доступні лише п'ять років тому для домашніх тарифів провайдерів, а в тому, як швидко ІТ-технології та новаторський підхід у передачі даних завойовують світ.

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