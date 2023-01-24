В Украине открыли еще одну школу по управлению БПЛА: чему там научат

Обучать курсантов будут на симуляторах и настоящих дронах в Киеве, Полтаве, а затем во Львове.

Related video

Еще одна профессиональная школа по управлению БПЛА открылась в Украине. Как сообщает Независимый общественный портал, школа "Крылатые" уже начала свои занятия и планирует их проводить в разных городах Украины: Киеве, Полтаве и Львове.

По словам основателя школы "Крылатые" Андрея Балоня, бесплатный курс управления беспилотниками предназначен, прежде всего, для бойцов ВСУ, у которых уже есть опыт управления БПЛА. Занятия будут проходить в течение от пяти до десяти дней, в зависимости от успехов курсанта. После обработки заявки выпускник получит от школы подтверждение, которое сможет предоставить своей воинской части.

В учебном курсе основное внимание будет уделяться FPV-управлению (управлению дроном от первого лица), программированию аппарата на автономные миссии. А так же немало внимания инструкторы школы будут уделять различным тактикам пилотирования и, что особенно важно, управлению дронами в группе.

Слушатели школы "Крылатые" так же освоят различные практики РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и РЭР (радиоэлектронной разведке). Преподаватели курса – не просто теоретики, а пилоты с многолетним опытом применения дронов на практике, в том числе и в боевых действиях начиная с 2014 года.

По словам Андрея Балоня, главной задачей команды "Крылатые" является не только обучение и обмен опытом, но и создание целого пласта профессиональных пилотов для ВСУ, которые будут играть значительную роль в освобождении украинских территорий от российских захватчиков.

Каждый желающий уже сейчас может подать заявку на обучение. За время разработки и тестирования учебной программы команда "Крылатых" выпустила несколько десятков курсантов.

Ранее Фокус рассказывал, что российский дрон ценой в $7 тыс. сбили бойцы терробороны Черновцов.