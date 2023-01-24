В Україні відкрили ще одну школу з управління БПЛА: чого там навчать

Навчатимуть курсантів на симуляторах та справжніх дронах у Києві, Полтаві, а потім у Львові.

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Ще одна професійна школа управління БПЛА відкрилася в Україні. Як повідомляє Незалежний громадський портал, школа "Крилаті" вже розпочала свої заняття та планує їх проводити у різних містах України: Києві, Полтаві та Львові.

За словами засновника школи "Крилаті" Андрія Балоня, безплатний курс управління безпілотниками призначений насамперед для бійців ЗСУ, які вже мають досвід управління БПЛА. Заняття проходитимуть протягом п'яти до десяти днів, залежно від успіхів курсанта. Після опрацювання заявки випускник отримає від школи підтвердження, яке зможе надати своїй військовій частині.

У навчальному курсі основна увага приділятиметься FPV-управлінню (управлінню дроном від першої особи), програмуванню апарату на автономні місії. А так само чимало уваги інструктори школи приділятимуть різним тактикам пілотування та, що особливо важливо, управлінню дронами у групі.

Слухачі школи "Крилаті" також освоять різні практики РЕБ (радіоелектронної боротьби) та РЕР (радіоелектронної розвідки). Викладачі курсу — не просто теоретики, а пілоти з багаторічним досвідом застосування дронів на практиці, зокрема й у бойових діях, починаючи з 2014 року.

За словами Андрія Балоня, головним завданням команди "Крилаті" є не лише навчання та обмін досвідом, а й створення цілого пласта професійних пілотів для ЗСУ, які відіграватимуть значну роль у звільненні українських територій від російських загарбників.

Кожен охочий вже зараз може подати заявку на навчання. За час розробки та тестування навчальної програми команда "Крилатих" випустила кілька десятків курсантів.

Раніше Фокус розповідав, що російський дрон ціною $7 тис. збили бійці тероборони Чернівців.