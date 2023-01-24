Російський дрон ціною $7 тис. збили бійці тероборони: що в ньому особливого

БПЛА оснащений одразу кількома бойовими можливостями, хоч є цивільною версією.

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Військовий територіальної оборони з Чернівців прозвітували про унікальний трофей, на своїй сторінці у Facebook. Їм вдалося збити російський дрон, приблизна вартість якого становить $7 тис.

Як зазначають наші захисники, це цивільний безпілотник, який російські загарбники переробили під воєнні цілі. Дрон оснащений тепловізійним обладнанням та може скидати вибухівку.

Ворожу "пташку" вдалося збити над бойовими позиціями 92-го батальйону 107 бригади територіальної оборони, які несуть службу на Харківському напрямку, коли росіяни намагалися провести розвідку для коригування своєї артилерії.

[ + – ] Дрон оснащений тепловізором і може скидати вибухівку Фото: Facebook

Як зазначають бійці, зазвичай такі дрони, хай і цивільні, "приземлити" стандартною стрілецькою зброєю дуже складно, але нашим військовим це вдається завдяки високим навичкам стрілянини.

Загалом, за час війни за повідомленням Генштабу ЗСУ, лише за офіційними підрахунками наші військові збили майже дві тисячі ворожих дронів.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ збили експериментальний російський дрон "Мерлін-ВР" і розповіли у чому його особливості.

А також ми розповідали, як розвідники із Закарпаття планують зібрати мініфлот із п'яти ударних БПЛА для проведення спецоперації проти російської армії.