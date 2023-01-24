Российский дрон ценой в $7 тыс. сбили бойцы терробороны: что в нем особенного

БПЛА оснащен сразу несколькими боевыми возможностями, хотя является гражданской версией.

Related video

Военный территориальной обороны из Черновцов отчитались об уникальном трофее, на своей странице в Facebook. Им удалось сбить российский дрон приблизительная стоимость которого составляет $7 тыс.

Как отмечают наши защитники, это гражданский беспилотник, которые российские захватчики переделали под военные цели. Дрон оснащен тепловизионным оборудованием и может сбрасывать взрывчатку.

Вражескую "птичку" удалось сбить над боевыми позициями 92-го батальона 107 бригады территориальной обороны, несущих службу на Харьковском направлении, когда россияне пытались провести разведку для корректировки своей артиллерии.

[ + – ] Дрон оснащен тепловизором и может сбрасывать взрывчатку Фото: Facebook

Как отмечают бойцы, обычно такие дроны, пусть и гражданские, "приземлить" стандартным стрелковым оружием очень сложно, но нашим военным это удается благодаря высоким навыкам стрельбы.

Всего же, за время войны по сообщению Генштаба ВСУ, только по официальным подсчетам наши военные сбили почти две тысячи вражеских дронов.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ сбили экспериментальный российский дрон "Мерлин-ВР" и рассказали в чем его особенности.

А так же мы рассказывали, как разведчики из Закарпатья планируют собрать мини-флот из пяти ударных БПЛА для проведения спецоперации против российской армии.