Украинские аисты сбили российский дрон: как это удалось птицам

Аисты – серьезные противники для любого гражданского дрона.

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В социальных сетях расходится видео, на котором украинские аисты сбивают вражеский разведывательный дрон. Беспилотник оккупантов имел неосторожность слишком близко подлететь к гнезду аистов, и тут же был атакован смелыми птицами.

[ + – ] Украинский аист атакует вражеский российский беспилотник

В том, что взрослый аист вполне может вступить в сражение с дроном нет ничего удивительного. Обычно аисты вырастают чуть более метров, при этом имеют размах крыльев до двух метров, а масса взрослой птицы может достигать пяти килограмм. Это серьезный соперник для гражданских разведывательных дронов.

К сожалению, больше нет никакой информации, где произошел этот курьезный случай, но в комментариях пользователи отмечают, что на украинской земле не только люди, но и все живое противостоит российской агрессии и готово сражаться с оккупантами.

Кстати, в рядах ВСУ успешно работают беспилотники "Лелека-100", которые ведут разведку в любых погодных условиях. Так же эти БПЛА способны противостоять вражеским радиопомехам. "Лелека-100" может вести разведку на расстоянии до 50 километров от линии фронта, летает со скоростью до 140 км/ч и поднимается на высоту до 1,5 км.

Украинский дрон способен в реальном времени передавать информацию о положении на поле боя командованию, артиллерии, ракетным подразделениям. По словам наших разведчиков именно "Лелеки", среди прочего, позволили выстоять в первые сложные недели войны.

А еще аист – один из символов-оберегов Украины.

Ранее Фокус писал, что бойцы терробороны Черновцов сбили на харьковском направлении российский дрон цено в $7 тыс.