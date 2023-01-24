Українські лелеки збили російський дрон: як птахам це вдалося

Лелеки — серйозні противники для будь-якого цивільного дрона.

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У соціальних мережах розходиться відео, де українські лелеки збивають ворожий розвідувальний дрон. Безпілотник окупантів мав необережність надто близько підлетіти до гнізда лелек, і тут же був атакований сміливими птахами.

[ + – ] Український лелека атакує ворожий російський безпілотник

У тому, що дорослий лелека цілком може вступити в бій із дроном, немає нічого дивного. Зазвичай лелеки виростають трохи більше метра, водночас вони мають розмах крил до двох метрів, а маса дорослого птаха може досягати п'яти кілограмів. Це серйозний суперник для цивільних розвідувальних дронів.

На жаль, більше немає жодної інформації, де стався цей курйозний випадок, але в коментарях користувачі зазначають, що на українській землі не лише люди, а й усе живе протистоїть російській агресії та готове боротися з окупантами.

До речі, у лавах ЗСУ успішно працюють безпілотники "Лелека-100", які ведуть розвідку в будь-яких погодних умовах. Також ці БПЛА здатні протистояти ворожим радіоперешкодам. "Лелека-100" може вести розвідку на відстані до 50 кілометрів від лінії фронту, літає зі швидкістю до 140 км/год і піднімається на висоту до 1,5 км.

Український дрон здатний у реальному часі передавати інформацію про становище на полі бою командуванню, артилерії, ракетним підрозділам. За словами наших розвідників, саме "Лелеки", серед іншого, дозволили вистояти в перші складні тижні війни.

А ще лелека — один із символів України.

Раніше Фокус писав, що бійці тероборони Чернівців збили на харківському напрямку російський дрон ціною $7 тис.