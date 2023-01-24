Дроны средних размеров очень важны для военных: инженеры раскрыли причины (фото)

Две основные израильские компании, производящие боевые дроны, начали серьезную гонку за лидерство в производстве средних тактических беспилотников.

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Для успешного ведения боевых действий одних только больших ударных и разведывательных беспилотников мало, уверены в Израиле, стране, которая является одной из лидирующих на рынке БПЛА, пишет Breakingdefense. Помимо тактической разведки, средние дроны с вертикальным взлетом и посадкой могут помочь ЦАХАЛу в доставке боеприпасов, медикаментов и продовольствия на передовой.

Большие дроны могут иметь нести значительную полезную нагрузку, но их проблема в локальных боях и конфликтах заключается в трудностях с логистикой и сложностями со взлетом и посадкой. Эти недостатки можно решить за счет средних тактических дронов с наличием системы VTOL.

Сразу две ведущие компании Израиля IAI (Israel Aerospace Industries) и Elbit Systems начали активную разработку моделей БПЛА в этом сегменте. Высокопоставленный представитель IAI Моше Леви заявил, что его компания экспериментирует с несколькими проектами, призванными помочь наземным подразделениям в бою. IAI инвестировала в разработчика дронов BlueBird Aero Systems с целью более массового производства модели тактического дрона Thunder B, обладающего системой вертикального взлета и посадки.

[ + – ] Thunder B хотят использовать для доставки боеприпасов и медикаментов на поле боя Фото: Соцсети

Леви говорит, что совместными усилиями планируется усовершенствовать Thunder B, чтобы его полезная нагрузка возросла с 35 кг до 100 кг, а время автономной работы увеличилось до 12 ч. Впрочем, уже сейчас ведутся работы над очередной моделью, которая сможет нести на себе до 150 кг полезной нагрузки или боеприпасов.

Главные конкуренты IAI из Elbit Systems тоже стремятся захватить нишу средних тактических дронов. Для этой цели компания-конкурент приобрела разработчика Flying Production производящую мультироторные БПЛА. Их система Skylark представляет собой небольшой дрон с пропеллером, запускаемый человеком.

[ + – ] Тактический дрон Skylark может составить конкуренцию Thunder B Фото: Соцсети

Эксперты Breakingdefense отмечают, что такая активная конкуренция между двумя израильскими гигантами говорит о том, что вскоре на международном рынке БПЛА появятся довольно интересные и уникальные решения от израильских производителей беспилотников.

Ранее Фокус писал, что Израиль разрабатывает дальнобойные дроны-невидимки для ударов по Ирану.