Дрони середніх розмірів дуже важливі для військових: інженери розкрили причини (фото)

Дві основні ізраїльські компанії, які виробляють бойові дрони, розпочали серйозні перегони за лідерство у виробництві середніх тактичних безпілотників.

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Для успішного ведення бойових дій одних лише великих ударних і розвідувальних безпілотників мало, впевнені в Ізраїлі, країні, яка є однією з лідерів на ринку БПЛА, пише Breakingdefense. Крім тактичної розвідки, середні дрони з вертикальним злетом та посадкою можуть допомогти ЦАХАЛу у доставці боєприпасів, медикаментів та продовольства на передовий.

Великі дрони можуть мати значне корисне навантаження, але їхня проблема в локальних боях і конфліктах полягає в труднощах з логістикою та складностями зі зльотом та посадкою. Ці недоліки можна вирішити завдяки середнім тактичним дронам із наявністю системи VTOL.

Відразу дві провідні компанії Ізраїлю IAI (Israel Aerospace Industries) та Elbit Systems розпочали активну розробку моделей БПЛА у цьому сегменті. Високопоставлений представник IAI Моше Леві заявив, що його компанія експериментує з кількома проектами, які мають допомогти наземним підрозділам у бою. IAI інвестувала в розробника дронів BlueBird Aero Systems з метою більш масового виробництва моделі тактичного дрона Thunder B, що володіє системою вертикального зльоту та посадки.

[ + – ] Thunder B хочуть використовувати для доставки боєприпасів та медикаментів на поле бою Фото: Соцмережi

Леві каже, що спільними зусиллями планується вдосконалити Thunder B, щоб його корисне навантаження зросло з 35 кг до 100 кг, а час автономної роботи збільшився до 12 год. Втім, уже зараз тривають роботи над черговою моделлю, яка зможе нести на собі до 150 кг корисного навантаження чи боєприпасів.

Головні конкуренти IAI з Elbit Systems теж прагнуть захопити нішу середніх тактичних дронів. Для цієї мети компанія-конкурент придбала розробника Flying Production, що виробляє мультироторні БПЛА. Їхня система Skylark є невеликим дроном з пропелером, що запускається людиною.

[ + – ] Тактичний дрон Skylark може скласти конкуренцію Thunder B Фото: Соцмережi

Експерти Breakingdefense зазначають, що така активна конкуренція між двома ізраїльськими гігантами говорить про те, що невдовзі на міжнародному ринку БПЛА з'являться досить цікаві та унікальні рішення з ізраїльських виробників безпілотників.

Раніше Фокус писав, що Ізраїль розробляє далекобійні дрони-невидимки для ударів по Ірану.