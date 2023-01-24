Украинец обещает создать настоящую машину времени, потому что "многие хотят в прошлое"

Бизнесмен запустил сбор средств через криптовалютную платформу уверяя, что технологию можно воплотить в жизнь за считанные месяцы.

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Украинский предприниматель Алекс Полищук обещает создать машину времени вместе с группой ученыз из Юго-Восточной Азии. Об этом пишет издание Decrypt, ссылаясь на пресс-релиз.

Технический энтузиаст Алекс Полищук из Киева запустил децентрализованную автономную организацию (DAO) — краудфаундинговую платформу на базе платформы Ethereum для сбора средств на инновационную технологию. Он уверяет, что группа азиатских ученых во главе с профессором Причей Юпапин из Таиланда в 2022 году изобрела "машину времени", работа которой основана на релятивистской электродинамике и квантовых эффектах. В качестве доказательства приводятся научные статьи в рецензируемых журналах, одобренные независимыми экспертами.

На первом этапе разработчики планируют создать прототип, способный отправлять в прошлое или будущее информацию (но не материальные объекты). Для этого, по словам Алекса Полищука, необходимо вложить около $3 млн. В случае успеха, команда займется постройкой полноценной машины для перемещения во времени пассажиров, хотя пока не могут спрогнозировать сроки.

Предположительно, машина будет построена в Таиланде, где базируется 64-летний профессор Прича Юпапин. Если удастся привлечь достаточное количество энтузиастов машины времени, она будет находиться в совместном владении и управляться децентрализованной автономной организацией, а 20% бюджета DAO пойдут команде разработчиков.

"Любой человек из любого места может внести свой вклад и, таким образом, стать совладельцем первой машины времени в истории человечества", — отмечается в релизе.

Журналист Decrypt Бен Манстер показал текст своему другу-ученому, который назвал проект бессмысленным. Тогда он обратился с к Алексу Полищуку и попросил объяснить принцип работы предполагаемой машины времени.

"Все процессы в природе протекают с конечной скоростью, со скоростью света. Если каким-то технологическим приемом эта скорость превышена и траектория движения круговая, то ты как бы идешь против течения событий и попадаешь на предыдущие этапы развития этой системы в прошлом", — ответил энтузиаст.

По его словам, в основе путешествий во времени ляжет так называемая "квантовая концепция цикла Раби", согласно которой энергетические уровни меняются с более низкого на более высокий и наоборот, пока не произойдет "квантовый коллапс". В результате "временная линия не откроется в будущее или прошлое в зависимости от частоты".

Алекс Полищук добавил, что познакомился с профессором благодаря группе в Facebook, посвященной путешествиям во времени. Ученый описал принцип работы своей машины времени, основанной на теории относительности Эйнштейна в научном журнале "Промышленные технологии и инновации". Изучив исследования тайского профессора, украинец согласился оказать материальную поддержку. Вот только денег у Полищука не оказалось, поэтому он решил попросить их у людей со всего мира.

Вместе с несколькими игроками на криптовалютном рынке из Юго-Восточной Азии Алекс Полищук собирается запустить DAO после маркетинговой кампании, координируемой через Reddit, YouTube и Twitter. Согласно его планам, строительство машины времени займет всего 10-11 месяцев, после этого люди смогут отправиться в межвременной туризм.

"Многие хотели бы попасть в прошлое. Кто-то на экскурсию, а кто-то хочет остаться там", — предположил Полищук.

Ранее австралийский математик Жермен Тобар предложил теорию перемещения во времени без временных парадоксов. По его расчетам, человек может переместиться в прошлое и делать там все что угодно, ведь события сами будут корректироваться, устраняя несоответствия.