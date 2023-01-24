Українець обіцяє створити справжню машину часу, бо "багато хто хоче в минуле"

Бізнесмен запустив збір коштів через криптовалютну платформу, запевняючи, що технологію можна втілити в життя за лічені місяці.

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Український підприємець Алекс Поліщук обіцяє створити машину часу разом із групою вчених із Південно-Східної Азії. Про це пише видання Decrypt, посилаючись на пресреліз.

Технічний ентузіаст Алекс Поліщук із Києва запустив децентралізовану автономну організацію (DAO) — краудфаундингову платформу на базі платформи Ethereum для збирання коштів на інноваційну технологію. Він запевняє, що група азіатських учених на чолі з професором Причою Юпапін з Таїланду в 2022 році винайшла "машину часу", робота якої заснована на релятивістській електродинаміці та квантових ефектах. Як доказ наводяться наукові статті в рецензуючих журналах, схвалені незалежними експертами.

На першому етапі розробники планують створити прототип, здатний відправляти у минуле чи майбутнє інформацію (але не матеріальні об'єкти). Для цього, за словами Алекса Поліщука, необхідно вкласти близько $3 млн. В разі успіху команда займеться будівництвом повноцінної машини для переміщення в часі пасажирів, хоча поки що не можуть спрогнозувати терміни.

Імовірно, машина буде побудована в Таїланді, де перебуває 64-річний професор Пріча Юпапін. Якщо вдасться залучити достатню кількість ентузіастів до машини часу, вона перебуватиме у спільному володінні та керуватиметься децентралізованою автономною організацією, а 20% бюджету DAO підуть команді розробників.

"Будь-яка людина з будь-якого місця може зробити свій внесок і, таким чином, стати співвласником першої машини часу в історії людства", — наголошується в релізі.

Журналіст Decrypt Бен Манстер показав текст своєму другові-вченому, який назвав проєкт безглуздим. Тоді він звернувся до Алекса Поліщука і попросив пояснити принцип роботи передбачуваної машини часу.

"Усі процеси в природі протікають із кінцевою швидкістю, зі швидкістю світла. Якщо якимось технологічним прийомом ця швидкість перевищена і траєкторія руху кругова, то ти ніби йдеш проти перебігу подій і потрапляєш на попередні етапи розвитку цієї системи в минулому", — відповів ентузіаст.

За його словами, в основі подорожей у часі ляже так звана "квантова концепція циклу Рабі", згідно з якою енергетичні рівні змінюються з нижчого на вищий і навпаки, поки не станеться "квантовий колапс". В результаті "тимчасова лінія не відкриється у майбутнє чи минуле залежно від частоти".

Алекс Поліщук додав, що познайомився з професором завдяки групі у Facebook, присвяченій подорожам у часі. Вчений описав принцип роботи своєї машини часу, що базується на теорії відносності Ейнштейна в науковому журналі "Промислові технології та інновації". Вивчивши дослідження тайського професора, українець погодився надати матеріальну підтримку. Ось тільки грошей у Поліщука не виявилося, тож він вирішив попросити їх у людей зі всього світу.

Разом із кількома гравцями на криптовалютному ринку з Південно-Східної Азії Алекс Поліщук збирається запустити DAO після маркетингової кампанії, яка координується через Reddit, YouTube та Twitter. Згідно з його планами, будівництво машини часу займе лише 10-11 місяців, після цього люди зможуть вирушити у міжчасовий туризм.

"Багато хто хотів би потрапити до минулого. Хтось на екскурсію, а хтось хоче залишитися там", — припустив Поліщук.

Раніше австралійський математик Жермен Тобар запропонував теорію переміщення у часі без тимчасових парадоксів. За його розрахунками, людина може переміститися в минуле і робити там все, що завгодно, адже події самі коригуватимуться, усуваючи невідповідності.