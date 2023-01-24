Дроны-камикадзе Hero-30 тайно скупили на сумму $4,2 млн: стало известно кто их получит

Европа все активнее интересуется барражирующими боеприпасами, отмечают эксперты.

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Европейская общественность наконец-то узнала, для каких своих военных подразделений Италия скрытно закупила дроны-камикадзе Hero-30, пишет Defense News.

Онлайн-версия "Приложения к официальному журналу" Евросоюза Tenders Electronic Daily опубликовала контракт на поставку, из которого стало понятно, что барражирующие боеприпасы предназначены для итальянского спецназа.

Вся интрига разгорелась еще в сентябре прошлого года, когда компания Rheinmetall из Германии и ее партнер UVision из Израиля объявили о первом полученном совместном заказе на поставку дронов-камикадзе для "подразделения специального назначения одной из стран НАТО". Других уточнений не было.

В то же время аналитики военно-промышленной сферы вспомнили о документе, в котором Италия планировала приобрести "в срочном порядке" именно такие системы, для своего спецназа. Официальных комментариев от властей получить не удавалось, и такой подход вызвал критику прозрачности со стороны итальянских производителей оборонной продукции и правительства.

[ + – ] Дрон Hero-30 атакует цель Фото: Соцсети

Но публикация TED расставила все точки над і. И хотя до сих пор неизвестно сколько именно дронов-камикадзе закупила Италия, по крайней мере теперь все знают, кто их получит и во сколько бюджету обойдется такая покупка. Главным исполнителем контракта, согласно документу, является дочерняя Rheinmetall RWM Italia и поставки боевых дронов ожидаются в этом году.

В самой Rheinmetall RWM Italia заявили, что компания сейчас работает исключительно с европейским рынком и отметили большой интерес к такому виду вооружений, обладающих высокой точностью и наносящим минимальный побочный ущерб.

И действительно, как отмечают аналитики, дроны-камикадзе (или барражирующие боеприпасы) активно использует израильская армия, а так же одним из основных заказчиков такого оружия является Аргентина. Это первая латиноамериканская страна, закупившая боеприпасы Hero-120 и Hero-30.

Впрочем, у израильской UVision, которая разрабатывает эти барражирующие боеприпасы, есть конкуренты и в самой Европе. Например, компания AeroVironment, специализирующаяся на БПЛА, продала системы Switchblade 300 и 600 европейским клиентам. Кстати, именно эти дроны ВСУ получила от США и успешно их использовала в борьбе с российским агрессором.

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