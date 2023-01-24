Дрони-камікадзе Hero-30 таємно скупили на суму $4,2 млн: стало відомо, хто їх отримає

Європа все активніше цікавиться баражуючими боєприпасами, зазначають експерти.

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Європейська громадськість нарешті дізналася, для яких своїх військових підрозділів Італія потай закупила дрони-камікадзе Hero-30, пише Defense News.

Онлайн-версія "Додатки до офіційного журналу" Євросоюзу Tenders Electronic Daily опублікувала контракт на поставку, з якого стало зрозуміло, що баражувальні боєприпаси призначені для італійського спецназу.

Уся інтрига розгорілася ще у вересні минулого року, коли компанія Rheinmetall із Німеччини та її партнер UVision з Ізраїлю оголосили про перше отримане спільне замовлення на постачання дронів-камікадзе для "підрозділу спеціального призначення однієї з країн НАТО". Інших уточнень не було.

У той же час аналітики військово-промислової сфери згадали про документ, у якому Італія планувала придбати "в терміновому порядку" саме такі системи для свого спецназу. Офіційних коментарів від влади отримати не вдавалося, і такий підхід викликав критику прозорості з боку італійських виробників оборонної продукції та уряду.

[ + – ] Дрон Hero-30 атакує ціль Фото: Соцмережi

Але публікація TED розставила всі крапки над і. І хоча досі невідомо скільки саме дронів-камікадзе закупила Італія, принаймні тепер усі знають, хто їх отримає і скільки бюджету коштуватиме така покупка. Головним виконавцем контракту, згідно з документом, є дочірня Rheinmetall RWM Italia і постачання бойових дронів очікуються цьогоріч.

Власне в Rheinmetall RWM Italia заявили, що компанія зараз працює виключно з європейським ринком і зазначили великий інтерес до такого виду озброєнь, що мають високу точність і завдають мінімальної побічної шкоди.

І дійсно, як зазначають аналітики, дрони-камікадзе (або баражуючі боєприпаси) активно використовує ізраїльська армія, а також одним з основних замовників такої зброї є Аргентина. Це перша латиноамериканська країна, яка закупила боєприпаси Hero-120 та Hero-30.

Втім, в ізраїльської UVision, яка розробляє ці баражувальні боєприпаси, є конкуренти і в самій Європі. Наприклад, компанія AeroVironment, що спеціалізується на БПЛА, продала системи Switchblade 300 та 600 європейським клієнтам. До речі, саме ці дрони ЗСУ отримала від США та успішно їх використала у боротьбі з російським агресором.

Раніше Фокус писав, що в Україні відкрили ще одну школу з управління БПЛА та розповів, чого там навчать.