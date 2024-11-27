Бутусов, Стерненко, Шабунін: Надія Савченко розповіла, кого вважає "ухилянтами" (відео)

Водночас екснардепка зазначила, що ці люди не є військовослужбовцями. Якщо вони й служать, то в тилових частинах.

Колишня народна депутатка, командир роти однієї з бригад тероборони Надія Савченко деяких "лідерів суспільних думок" вважає "ухилянтами". Про це вона розповіла в інтерв'ю ProUA.

14:44 – 15:45

"Ці лідери суспільних думок, які себе так називають, це в основному ухилянти, професійні активісти раніше їх називали, зараз вони ухилянти", — уточнила вона.

До таких Надія Савченко зарахувала активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка, журналіста та головного редактора видання "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова та голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

"Шабунін, Стерненко, хто там у нас ще такі? Давайте. Бутусов. Давайте ще когось згадаємо", — додала екснардепка.

За її словами, ці чоловіки не є військовослужбовцями. Якщо ж вони і є військовими, то "тилових частин"

"Там купа ухилянтів, які повтікали за кордон, якісь лідери суспільних думок були. От давайте згадаємо про цих людей і подумаємо кому вони роблять мозок? Таким як самі, які теж не хочуть воювати, от і все. Це лідери суспільних думок таких трусів, як і вони. Справжні люди, які пішли, які готові піти, їм гидко слухати таких лідерів суспільних думок, їм гидко слухати злив про фронт", — зазначила Надія Савченко.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар'яна Безугла запідозрила Надію Савченко в причетності її до наступу росіян на Покровськ. Вона просила СБУ перевірити екснардепку.

Пізніше до СБУ та ДБР звернулась і сама Надія Савченко із проханням перевірити діяльність Безуглої. За словами військової, чинна нардепка систематично з 2022 року публікує у соцмережі інформацію про обороноздатність ЗСУ.