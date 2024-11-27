Бутусов, Стерненко, Шабунин: Надежда Савченко рассказала, кого считает "уклонистами" (видео)

При этом экс-нардеп отметила, что эти люди не являются военнослужащими. Если они и служат, то в тыловых частях.

Бывший народный депутат, командир роты одной из бригад теробороны Надежду Савченко некоторых "лидеров общественных мнений" считает "уклонистами". Об этом она рассказала в интервью ProUA.

14:44 — 15:45

"Эти лидеры общественных мнений, которые себя так называют, это в основном уклонисты, профессиональные активисты раньше их называли, сейчас они уклонисты", — уточнила она.

К таким Надежда Савченко отнесла активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко, журналиста и главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова и главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

"Шабунин, Стерненко, кто там у нас еще такие? Давайте. Бутусов. Давайте еще кого-то вспомним", — добавила экс-нардеп.

По ее словам, эти мужчины не являются военнослужащими. Если же они и являются военными, то "тыловых частей"

"Там куча уклонистов, которые убежали за границу, какие-то лидеры общественных мнений были. Вот давайте вспомним об этих людях и подумаем кому они делают мозг? Таким как сами, которые тоже не хотят воевать, вот и все. Это лидеры общественных мнений таких трусов, как и они. Настоящие люди, которые ушли, которые готовы пойти, им противно слушать таких лидеров общественных мнений, им противно слушать слив о фронте", — отметила Надежда Савченко.

Напомним, ранее народный депутат Марьяна Безуглая заподозрила Надежду Савченко в причастности ее к наступлению россиян на Покровск. Она просила СБУ проверить экс-нардепа.

Позже в СБУ и ГБР обратилась и сама Надежда Савченко с просьбой проверить деятельность Безуглой. По словам военной, действующий нардеп систематически с 2022 года публикует в соцсети информацию об обороноспособности ВСУ.