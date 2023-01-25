Ноутбуки MacBook за $3 тыс. пришлось сдать на металлолом: в чем причина

Только лишь одна фирма ежегодно разбирает на запчасти более 2,5 тыс. ноутбуков от Apple.

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В США тысячи дорогостоящих ноутбуков Apple в идеальном состоянии отправляются на утилизацию просто из-за того, что ремонтники не могут их разблокировать и восстановить заводские настройки, пишет Vice.

Издание обратило внимание на сообщение в Твиттере от Джона Бамстеда имеющего свою фирму по ремонту и продаже подержанных устройств, в котором он сетует на политику блокировки Apple.

[ + – ] Джон Бамстед говорит, что компании по утилизации заполнены заблокированными Макбуками Фото: Соцсети

Вся проблема в чипе безопасности Apple T2, который появился в ноутбуках компании 5 лет назад. Он служит для защиты гаджета от кражи, чтобы вору досталось абсолютно непригодное устройство, которым никто кроме владельца не сможет воспользоваться.

Но ноутбуки, которые поступают на запчасти в магазинчик Бамстеда, совсем не краденные. Просто их предыдущим владельцам, в основном крупным фирмам или образовательным учреждениям, после модернизации парков ПК лень удалять личные данные, и они просто блокируют ноутбуки и отправляют их в утиль. Ноутбуки, попавшие в руки Бамстеда выпущены всего 3 года назад, а это как раз подпадает под цикл обновления парков техники в фирмах и корпорациях.

Как отмечает Джон, с этими устройствами ничего нельзя поделать, кроме как разобрать на составляющие и продать на запчасти. До заводских настроек лэптоп вы не сможете восстановить пока не войдете в учетную запись.

[ + – ] Более 2,5 тыс. почти идеальных Макбуков отправляются на разборку только одной фирмой Джона Фото: Соцсети

Взломать ноутбуки обходным путем, чтобы сбросить до заводских настроек, тоже невозможно даже с помощью разных так называемых "Джейлбрейков" и "Обходчиков", потому что функционал блокировки встроен в сам чип. Установить другую ОС, типа Linux, тоже нельзя. Во-первых, чипы Apple не поддерживают работу с другими Ос, во-вторых, ноутбук не поддерживает загрузку даже родной ОС с флешек или внешних дисков без входа в учетную запись.

В итоге остается просто разбирать технику на запчасти, чем владелец небольшой ремонтной фирмы RDKL Inc. и занимается. Официальные переработчики по контракту обязаны именно уничтожать устройства, если не могут их восстановить до заводских настроек. Джон говорит, что за пару лет только в его компанию на разборку пришло более 2,5 тыс. практически идеальных лэптопов, изначальная цена которых составляла $3 тыс. Многие из них даже не были в работе, а просто лежали "про запас" на офисных складах.

Бамстед говорит, что вся суть "экологичности" Apple в этом подходе и сетует, что условия перерботки их техники усложняется из года в год. Например, до 2016 года разборщики имели право вынимать и утилизировать жесткие диски с личной информацией и продавать устройства на вторичном рынке без них. Но теперь Apple еще больше озаботилась "безопасностью данных" и лишила их даже этой возможности. Все что остается фирмам типа RDKL Inc. – это варварски отправлять отличную технику на запчасти.

Под сообщением Бамстеда развернулась оживленная дискуссия относительно заявлений Apple о ее экологичности и борьбе за "зеленое будущее" и вот таким вот подходом к утилизации. Сама компания никак не отреагировала на запрос журналистов издания.

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