Ноутбуки MacBook за $3 тис. довелося здати на металобрухт: у чому причина

Лише одна фірма щорічно розбирає на запчастини понад 2,5 тис. ноутбуків від Apple.

Related video

У США тисячі дорогих ноутбуків Apple в ідеальному стані вирушають на утилізацію просто через те, що ремонтники не можуть їх розблокувати й відновити заводські налаштування, пише Vice.

Видання звернуло увагу на повідомлення у "Твіттері" від Джона Бамстеда, який має свою фірму з ремонту й продажу уживаних пристроїв, де він нарікає на політику блокування Apple.

[ + – ] Джон Бамстед каже, що компанії з утилізації заповнені заблокованими макбуками Фото: Соцмережi

Уся проблема в чипі безпеки Apple T2, який з'явився в ноутбуках компанії 5 років тому. Він служить для захисту гаджета від крадіжки, щоб злодієві дістався абсолютно непридатний пристрій, яким ніхто, крім власника, не зможе скористатися.

Але ноутбуки, які надходять на запчастини до магазинчика Бамстеда, зовсім не крадені. Просто їх попереднім власникам, в основному великим фірмам або освітнім установам, після модернізації парків ПК ліньки видаляти особисті дані, і вони просто блокують ноутбуки та відправляють їх на брухт. Ноутбуки, що потрапили в руки Бамстеда, випущені всього 3 роки тому, а це якраз підпадає під цикл оновлення парків техніки у фірмах і корпораціях.

Як зазначає Джон, із цими пристроями нічого не можна вдіяти, окрім як розібрати на складові та продати на запчастини. До заводських налаштувань лептоп ви не зможете відновити, доки не увійдете в обліковий запис.

[ + – ] Понад 2,5 тис. майже ідеальних "Макбуків" вирушають на розбирання лише з однієї фірми Джона Фото: Соцмережi

Зламати ноутбуки обхідним шляхом, щоб скинути до заводських налаштувань, також неможливо навіть за допомогою різних так званих "Джейлбрейків" і "Обхідників", тому що функціонал блокування вбудований у сам чип. Встановити іншу ОС типу Linux теж не можна. По-перше, чипи Apple не підтримують роботу з іншими ОС, по-друге, ноутбук не підтримує завантаження навіть рідної ОС із флешок або зовнішніх дисків без входу в обліковий запис.

У результаті залишається легко розбирати техніку на запчастини, чим власник невеликої ремонтної фірми RDKL Inc. і займається. Офіційні переробники за контрактом зобов'язані саме знищувати пристрої, якщо не можуть відновити їх до заводських налаштувань. Джон каже, що за пару років тільки до його компанії на розбирання прийшло понад 2,5 тис. практично ідеальних лептопів, початкова ціна яких становила $3 тис. Багато які з них навіть не були в роботі, а просто лежали "про запас" на офісних складах .

Бамстед каже, що вся суть "екологічності" Apple — у цьому підході, й нарікає, що умови переробки їхньої техніки ускладнюється рік у рік. Наприклад, до 2016 року розбирачі мали право виймати й утилізувати жорсткі диски з особистою інформацією та продавати пристрої на вторинному ринку без них. Але тепер Apple ще більше перейнялася "безпекою даних" і позбавила їх навіть цієї можливості. Все, що залишається фірмам типу RDKL Inc.,— це варварськи відправляти чудову техніку на запчастини.

Під повідомленням Бамстеда розгорнулася жвава дискусія щодо заяв Apple про її екологічність і боротьбу за "зелене майбутнє" й ось таким підходом до утилізації. Сама компанія ніяк не відреагувала на запит журналістів.

Раніше Фокус писав, що iPhone більше не найшвидший 5G-смартфон, і розповів, яким моделям він поступився пальмою першості.